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Поставки продуктов, блогер Лапшин, нефть и другие проблемы между РБ и РФ

09.02.2017 13:38 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Сегодня, 9 февраля, могла бы состояться встреча двух президентов Беларуси и России. Однако, по мнению белорусского лидера  Александра Лукашенко, которое он высказал в ходе последней пресс-конференции, "обсуждать нечего". Алексей Дзермант проанализировал ситуацию и проблемы двусторонних отношений.

"Если мы говорим об интеграционных процессах — экономических, политических, военно-политических, — то, говоря о таких крупных "игроках" как Россия, важно, чтобы соглашения, достигнутые на уровне президентов, выполнялись и чтобы чиновники и крупные бизнесмены не могли влиять на договоренности, чтобы существовал независимый арбитраж, способный объяснить, почему те, или иные товары, не доходят до потребителя", — считает эксперт. 

Поставки продуктов, блогер Лапшин, нефть и другие проблемы между РБ и РФ
© Sputnik / Виктор Толочко
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Вместе с тем Дзермант полагает, что хорошо отработана тактика Беларуси во взаимоотношениях с регионами России, и это является серьезным подспорьем в разрешении кризисных моментов.

Судьба блогера Александра Лапшина не вызывает у эксперта никакой тревоги, этот вопрос, по мнению Дзерманта, будет благополучно разрешен.

"Мы не хотим создавать проблемные точки ни с Россией, ни с Израилем, ни с Азербайджаном, ни с Арменией. Но если есть официальный запрос, мы должны на него реагировать. Скандал приобрел какой-то гипертофированный масштаб, куда вовлечено столько стран, и это говорит о том, что блогер перешел какие-то границы… Если человек ответственный, он должен соотносить свои слова и с законом, и с международной обстановкой. Если он не соотносит, то превращается в человека-проблему", — отметил эксперт.

Интервью с Алексеем Дзермантом слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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