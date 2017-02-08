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В 2015-2016 годах в нарушении антидопинговых правил было уличено 44 белорусских спортсмена

09.02.2017 13:43 — Разное | Tut.by  
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За последние два года в нарушении антидопинговых правил было уличено 44 белорусских спортсмена: в 2015-м — 19, в 2016-м — 25. Такие данные были приведены 9 февраля на заседании коллегии Министерства спорта и туризма по итогам 2016 года. В частности, в тяжелой атлетике число нарушений возросло с двух до восьми.

Как заявил руководитель ведомства Александр Шамко, государство принимает серьезные меры по борьбе с допингом, однако на низовом уровне интерес к этому нередко проявляется только тогда, когда «что-то случилось». Министр упомянул велоспорт, где из-за допинга «мы потеряли двух перспективных спортсменов».

По словам Шамко, необходима эффективная и прозрачная система борьбы с допингом, учитывая, в частности, что дисквалификации подвергаются целые страны, а обвинения «зачастую не подкрепляются достаточными доказательствами». Чиновник напомнил историю с отстранением от Олимпиады в Рио-де-Жанейро белорусских гребцов, которые в итоге были оправданы. «Но от этого не легче. Как минимум две-три медали мы могли завоевать», — посетовал министр.

 
 
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Как заявил руководитель ведомства Александр Шамко, государство принимает серьезные меры по борьбе с допингом, однако на низовом уровне интерес к этому нередко...

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