За последние два года в нарушении антидопинговых правил было уличено 44 белорусских спортсмена: в 2015-м — 19, в 2016-м — 25. Такие данные были приведены 9 февраля на заседании коллегии Министерства спорта и туризма по итогам 2016 года. В частности, в тяжелой атлетике число нарушений возросло с двух до восьми.

Как заявил руководитель ведомства Александр Шамко, государство принимает серьезные меры по борьбе с допингом, однако на низовом уровне интерес к этому нередко проявляется только тогда, когда «что-то случилось». Министр упомянул велоспорт, где из-за допинга «мы потеряли двух перспективных спортсмено в».

По словам Шамко, необходима эффективная и прозрачная система борьбы с допингом, учитывая, в частности, что дисквалификации подвергаются целые страны, а обвинения «зачастую не подкрепляются достаточными доказательствами». Чиновник напомнил историю с отстранением от Олимпиады в Рио-де-Жанейро белорусских гребцов, которые в итоге были оправданы . «Но от этого не легче. Как минимум две-три медали мы могли завоевать», — посетовал министр.