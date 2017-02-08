В Беларуси создана рабочая группа, которая внесет предложения о развитии местных автомобильных дорог. Распоряжение о создании такой группы опубликовано на нациаональном правовом портале Pravo.by .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, во время открытия М14 (МКАД-2) 22 декабря 2016 года, президент Лукашенко сказал , что после возведения этой магистрали стоит уделить внимание региональным дорогам, и поручил разработать план по реконструкции автомобильных дорог местного значения. «Делая упор на этих основных артериях (от этого никуда не денешься, их надо было восстанавливать), мы действительно упустили дороги местного значения», — отметил Александр Лукашенко.

— У нас есть идеи по предложениям, но чтобы их внедрить, надо провести хотя бы первое заседание рабочей группы. Скорее всего, оно состоится на следующей неделе, — прокомментировал AUTO.TUT.BY первый замминистра транспорта и коммуникаций, заместитель руководителя рабочей группы Алексей Авраменко принятое распоряжение. — Мы будем вырабатывать механизм на ближайшие 2−3 года, как выполнить ремонт местных автодорог, которые в первую очередь требуют этого.

Авраменко пояснил, что деньги с «дорожного налога» распределяются 50 на 50 между республиканским и местным бюджетами. Местные власти определяют, на какие дорожные объекты тратить эти средства: где необходимо строительство, а где ремонт. Теперь эти вопросы будут совершенствоваться.

В состав рабочей группы под руководством министра транспорта и коммуникаций Анатолия Сивака вошли представители Минтранса, Минэкономики, Минфина, облисполкомов и других заинтересованных ведомств. Членам рабочей группы к определенным срокам надо подготовить предложения об объемах, условиях и финансировании мероприятий по развитию местных автомобильных дорог. Они определят объекты и условиях выполнения на них работ. Материалы по этим вопросам представят главе государства.