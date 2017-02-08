|
Лукашенко: Мы руководителей не можем найти нормальных для того, чтобы управлять предприятием
09.02.2017 13:57 — Разное | Ежедневник
фото: president.gov.by
Внедрение в Беларуси механизма доверительного управления предприятиями обсуждается на совещании у главы государства Александра Лукашенко.
Президент Беларуси Александр Лукашенко полагает, что внедрение института доверительного управления на убыточных предприятиях может повлечь негативные последствия, в частности попытки рейдерских захватов, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
В четверг 9 февраля главе государства был представлен подготовленный правительством проект указа о доверительном управлении предприятиями как имущественными комплексами. Документ принесли Лукашенко, чтобы перед его принятием затем не нужно было переделывать указ из-за несоответствия экономическим реалиям.
Он также подчеркнул: приступая к регулированию тех или иных процессов, следует исходить из реалий – сейчас нормативная база по среднему и малому бизнесу, по словам президента, насчитывает около двух тысяч актов. "Кто их читать будет?" – спросил Лукашенко.
Президент также предложил, чтобы убыточными предприятиями управлял собственник – государство в лице рай- и облисполкомов, правительства. Он посетовал: сейчас в Беларуси не хватает обычных управленцев для производств, а не только доверительных и временных управляющих.
"Мы руководителей не можем найти нормальных для того, чтобы управлять предприятием, а сегодня вы найдете дополнительно руководителей для доверительного управления?" – сказал он.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внедрение в Беларуси механизма доверительного управления предприятиями обсуждается на совещании у главы государства Александра Лукашенко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии