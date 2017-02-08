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Картинка дня: 3300 скриншотов из Google Maps превратили в таймлапс-ролик

09.02.2017 14:20 — Разное | Tut.by  
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Итальянский дизайнер Маттео Аркондис опубликовал на своём YouTube-канале видео, в котором превратил более трех тысяч скриншотов из Google Maps и Google Street View в единый таймлапс. Об этом сообщает Tjournal. 

Видео представляет собой виртуальное путешествие по разным уголкам планеты — от Эйфелевой башни в Париже до моста Золотые Ворота в Сан-Франциско.

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Аркондис рассказал, что скриншоты собирал в течение двух дней, а еще неделя ушла на их обработку. Дизайнер приурочил видео к 12-летию появления Google Maps.

«Идея заключалась в том, чтобы показать потенциал инструментов, с помощью которых мы должны познавать мир вокруг, когда не можем позволить себе поездки далеко от дома. Мне всегда нравилось узнавать что-то новое и экспериментировать с Google Maps. Это один из моих любимых сервисов», — признался Аркондис.

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