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Валентинки для животных: как поздравляли питомцев зоопарка в Детройте
09.02.2017 14:22 — Разное | Sputnik Беларусь
Валентинки с угощениями были подготовлены для пингвинов, тюленей, верблюдов, волков и белых медведей.
Животные сначала не поняли, что за посторонние предметы появились у них в вольерах (ведь до 14 февраля еще почти неделя), однако, принюхавшись и поняв, что подарки обещают быть вкусными, разобрали угощение.
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В зоопарке американского города Детройта незадолго для Дня святого Валентина решили поздравить пары среди животных. Смотрите на видео, как обитатели зоопарка...
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