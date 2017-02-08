Валентинки с угощениями были подготовлены для пингвинов, тюленей, верблюдов, волков и белых медведей.

Животные сначала не поняли, что за посторонние предметы появились у них в вольерах (ведь до 14 февраля еще почти неделя), однако, принюхавшись и поняв, что подарки обещают быть вкусными, разобрали угощение.