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Экспорт калийных удобрений в 2016 году составил 9,5 миллионов тонн

09.02.2017 14:46 — Разное | Ежедневник  
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Экспорт калийных удобрений в 2016 году составил 9,5 миллионов тонн

фото: tut.by

В эту цифру входят поставки Белорусской калийной компании и собственно "Беларуськалия".

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу компании, экспорт и производство удобрений в 2016 году был ограничены с целью поддержания цен. Главной проблемой стало отсутствие контракта с Китаем.

Однако БКК удалось подписать выгодные контракты с другими покупателями, которые были заключены по максимально высокой цене,  с учетом общей ситуации на рынке.

Графики изменения производства и экспорта за II полугодие демонстрируют, что в благоприятной рыночной конъюнктуре и производство, и объем экспорта "Беларуськалия" и БКК возросли больше, чем у других крупных производителей. При этом цены, как указывалось ранее, также планомерно повышались, говорится в сообщении пресс-службы.

Падение цен все-таки не позволило получить валютную выручку на уровне прошлого года. Она оказалась ниже.

По оценке БКК, перспективы 2017 года в настоящий момент выглядят позитивно. "Спотовые рынки демонстрируют определенный рост, что благоприятно отражается на ценах. Складские запасы в Китае, переговоры с которым будут являться основным событием на рынке в ближайшее время, значительно меньше, чем в прошлом году. Мы полностью законтрактованы на весь первый квартал и формируем дальнейшие планы поставок", - пояснили в пресс-службе.

 
 
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В эту цифру входят поставки Белорусской калийной компании и собственно "Беларуськалия".

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