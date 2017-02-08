|
На АЭС во Франции прогремел взрыв
09.02.2017 14:24 — Разное | Ежедневник
фото: Eric Feferberg
Во Франции на атомной электростанции "Фламанвиль" на севере страны прогремел взрыв.
Взрыв произошел в машинном зале на АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции, угрозы выброса радиоактивных веществ нет, передает в четверг газета Ouest France.
По данным СМИ, несколько человек могли получить ранения. На место инцидента прибыли пожарные, спасатели и медики.
Пожарные сообщили, что после взрыва начался пожар, зоны атомных реакторов не затронуты.
Взрыв произошел около 10.00 местного времени (12.00 мск), пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во Франции на атомной электростанции "Фламанвиль" на севере страны прогремел взрыв.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии