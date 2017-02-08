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На АЭС во Франции прогремел взрыв

09.02.2017 14:24 — Разное | Ежедневник  
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На АЭС во Франции прогремел взрыв

фото: Eric Feferberg

Во Франции на атомной электростанции "Фламанвиль" на севере страны прогремел взрыв.

Взрыв произошел в машинном зале на АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции, угрозы выброса радиоактивных веществ нет, передает в четверг газета Ouest France.

По данным СМИ, несколько человек могли получить ранения. На место инцидента прибыли пожарные, спасатели и медики. 

Пожарные сообщили, что после взрыва начался пожар, зоны атомных реакторов не затронуты.

​Взрыв произошел около 10.00 местного времени (12.00 мск), пишет РИА Новости.

 
 
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Во Франции на атомной электростанции "Фламанвиль" на севере страны прогремел взрыв.

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