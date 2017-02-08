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Поручение президента по проверкам бизнеса МЧС выполнило за 6 дней

09.02.2017 14:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 фев — Sputnik. Поручение президента Беларуси Александра Лукашенко по минимизации проверок со стороны госорганов для бизнеса были выполнены МЧС менее чем за неделю.

В четверг министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко объявил, что его ведомство полностью отказывается от проверок малых и средних предприятий.

Поручение президента по проверкам бизнеса МЧС выполнило за 6 дней
© Sputnik / Виктор Толочко
МЧС запретило проверки малого и среднего бизнеса

Ответственность на руководителях

"По указу президента, с сегодняшнего дня мы полностью прекращаем проверки малого и среднего бизнеса. Те проверки, которые сегодня проводятся в соответствии с планом, будут оперативно завершены", — заявил журналистам в четверг глава МЧС.

В то же время, под контролем останутся взрывоопасные предприятия, места массового скопления людей — больницы, школы, общежития, детские сады. "Большая ответственность — на руководителях предприятий", — отметил Ващенко.

Министр уточнил также, что около десяти нормативных правовых актов в области пожарной безопасности будут сведены в один документ.

Президент критиковал за частые проверки

Белорусский лидер высказался о чрезмерных проверках в ходе "Большого разговора с президентом" 3 февраля — тогда Лукашенко отметил, что когда открывается новое предприятие, туда приходят с проверками органы МЧС, пожарные службы и так далее.

"Мы полностью перечеркнем эти нормативы МЧС, санитарные и так далее — и оставим только то, что необходимо. Ну, допустим, открывается новое предприятие. Пришла туда санстанция, пожарные. Приняли? И все на этом. Если что-то сгорело или взорвалось — вся ответственность на руководителя. Тогда не санстанция будет бегать, а руководитель", — отмечал президент Беларуси менее недели назад.

 
Теги: Минск
 
 
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Проверки малого и среднего бизнеса полностью прекращены в Беларуси уже с этого четверга, а текущие проверки обещают оперативно завершить.

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