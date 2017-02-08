Тesla планирует построить в Европе Gigafactory 2 — свое второе предприятие по производству литий-ионных батарей для электромобилей и пока не определилась с местом строительства. Группа литовских IT-специалистов привлекла внимание главы компании Tesla к своей стране необычным способом. Сотрудники парка высоких технологий Вильнюса за 2 дня построили виртуальный завод Gigafactory в игре Minecraft.

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Команда из 41 айтишника за 2 дня построила виртуальный завод Gigafactory в игре Minecraft. Разработчики учли специфику производителя электрокаров и электробатарей. Отразили ценности компании в области построения инфраструктуры. Учли даже такие важные вещи как соответствие корпоративному стилю Tesla.





Глубина проработки проекта энтузиастов из Литвы не остался не замеченной.

«Литва знает путь к нашему сердцу», — написала Tesla в своем эккаунте в Твитере. Не осталось в долгу и министерство культуры Литвы: «Мы готовы принять вас!»

Предварительная стоимость строительства завода Tesla в Литве составляет около 5 миллиардов евро. Для завершения проекта потребуется примерно 2 года. При этом не сообщается договорились ли литовцы с Tesla или нет. Впрочем, Илон Макс теперь точно знает где находится Литва.