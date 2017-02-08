|
на МКАД на ходу загорелся МАЗ
Днем 9 февраля на внутреннем кольце МКАД вблизи развязки с улицей Казинца сгорел МАЗ. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели. Информацию подтвердили в
Как рассказал AUTO.TUT.BY официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко, возгорание грузового автомобиля произошло в моторном отсеке во время движения по МКАД. Водитель почувствовал запах дыма и остановился на обочине.
Когда спасатели прибыли на место, автомобиль горел открытым пламенем. Работники МЧС потушили возгорание.
В результате пожара МАЗ сгорел полностью. Пострадавших нет. Предполагаемая причина возгорания — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате пожара МАЗ сгорел полностью. Пострадавших нет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии