Днем 9 февраля на внутреннем кольце МКАД вблизи развязки с улицей Казинца сгорел МАЗ. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели. Информацию подтвердили в МЧС .

Как рассказал AUTO.TUT.BY официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко, возгорание грузового автомобиля произошло в моторном отсеке во время движения по МКАД. Водитель почувствовал запах дыма и остановился на обочине.

Когда спасатели прибыли на место, автомобиль горел открытым пламенем. Работники МЧС потушили возгорание.

В результате пожара МАЗ сгорел полностью. Пострадавших нет. Предполагаемая причина возгорания — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.