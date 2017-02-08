Еще один фейк, касающийся «Симпсонов» и нового президента США, распространяется в соцсетях . На сей раз популярный мультсериал якобы ранее предсказал смерть Трампа.





Изначально кадр с логотипом издания The Huffington Post (к слову, совсем не симпатизирующего Трампу) появился на ресурсе 4chan, затем распространился в испаноязычном сегменте популярных соцсетей, а позже и среди англоязычных пользователей.

На самом же деле такого кадра нет ни в одной серии «Симпсонов».

Напомним, что в ноябре, сразу после победы Трампа, в сети появились сообщения о том, что «Симпсоны» якобы предсказали победу республиканца еще в 2000 году.





Однако позже выяснилось, что это не совсем так — ролик, где был изображен Трамп, был выпущен в 2015 году, когда уже было известно о желании Дональда участвовать в выборах.

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