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Похороны Трампа в "Симпсонах" оказались фейком
Еще один фейк, касающийся «Симпсонов» и нового президента США,
Изначально кадр с логотипом издания The Huffington Post (к слову, совсем не симпатизирующего Трампу) появился на ресурсе 4chan, затем распространился в испаноязычном сегменте популярных соцсетей, а позже и среди англоязычных пользователей.
На самом же деле такого кадра нет ни в одной серии «Симпсонов».
Напомним, что в ноябре, сразу после победы Трампа, в сети появились сообщения о том, что «Симпсоны» якобы предсказали победу республиканца еще в 2000 году.
Однако позже выяснилось, что это не совсем так — ролик, где был изображен Трамп, был выпущен в 2015 году, когда уже было известно о желании Дональда участвовать в выборах.
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Картинка широко распространилась в соцсетях.
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