Об увольнении генерального директора новополоцкого нефтехимического комплекса «Нафтан-Полимир» Владимира Третьякова сообщает сегодня TUT.BY, ссылаясь на информированные источники.

О причинах увольнения не сообщается, хотя «решение принято на самом верху», пишет тут бай, отмечая, что никаких комментариев на самом заводе взять не получилось.

По данным новополоцкого « Вектор ТВ », об отставке Третьякова сообщила глава Администрации президента Наталья Кочанова, которая сегодня с рабочим визитом побывала на предприятии. Временно исполнять обязанности генерального директора ОАО «Нафтан» будет Сергей Алтухов – заместитель генерального директора по производству.

«К сожалению, нынешнему руководству завода не удается оперативно решать некоторые вопросы, касающиеся модернизации такого важного предприятия, как „Нафтан“. Поэтому и принято такое решение», – пояснила Кочанова, которая до переезда в Минск в Совмин была мэром Новополоцка.