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Сборная Беларуси участвует в эстафете на ЧМ по биатлону. Мультимедийный онлайн TUT!

09.02.2017 15:46 — Разное | Tut.by  
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Чемпионат мира по биатлону в австрийском Хохфильцине начинается сегодня со смешанной эстафеты.


Фото: Денис Костюченко, Биатлон Онлайн

Сборную Беларуси представят Надежда Скардино, Ирина Кривко, Владимир Чепелин и Сергей Бочарников.

Основные фавориты выставили следующие составы:

Норвегия: Олсбю, Экхофф, Й. Бо, Свендсен.

Германия: Хинц, Дальмайер, Пайффер, Шемпп.

Италия: Виттоцци, Вирер, Хофер, Д. Виндиш.

Россия: Подчуфарова, Акимова, Логинов, Шипулин.

Франция: А. Шевалье, Дорен-Абер, Фийон-Майе, М. Фуркад.

Чехия: Пушкарчикова, Коукалова, Моравец, Крчмар.

Украина: Пидгрушная, Джима, Семенов, Пидручный.

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн гонки, которая начнется в 16.45.

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Чемпионат мира по биатлону в австрийском Хохфильцине начинается сегодня со смешанной эстафеты.

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