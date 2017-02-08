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Сборная Беларуси участвует в эстафете на ЧМ по биатлону. Мультимедийный онлайн TUT!
Чемпионат мира по биатлону в австрийском Хохфильцине начинается сегодня со смешанной эстафеты.
Сборную Беларуси представят Надежда Скардино, Ирина Кривко, Владимир Чепелин и Сергей Бочарников.
Основные фавориты выставили следующие составы:
Норвегия: Олсбю, Экхофф, Й. Бо, Свендсен.
Германия: Хинц, Дальмайер, Пайффер, Шемпп.
Италия: Виттоцци, Вирер, Хофер, Д. Виндиш.
Россия: Подчуфарова, Акимова, Логинов, Шипулин.
Франция: А. Шевалье, Дорен-Абер, Фийон-Майе, М. Фуркад.
Чехия: Пушкарчикова, Коукалова, Моравец, Крчмар.
Украина: Пидгрушная, Джима, Семенов, Пидручный.
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн гонки, которая начнется в 16.45.
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Чемпионат мира по биатлону в австрийском Хохфильцине начинается сегодня со смешанной эстафеты.
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