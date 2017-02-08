Январская инфляция в Беларуси составила 0,9%, сообщает Белстат. Лидерами по росту цен стали продовольственные товары, которые подорожали на 1,2%. Для сравнения: в январе прошлого года инфляция была на уровне 1,9%.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Непродовольственные товары за первый месяц нынешнего года подорожали на 0,8%, а платные услуги — на 0,3%.

При этом по уровню январской инфляции белорусы обогнали некоторых соседей — Россию, где цены выросли 0,6%, Казахстан — 0,8%. В Украине инфляция составила 1,1%.

В прошлом году инфляция в Беларуси составила 10,6% (планировалось — 12%), а в 2015-м году — 12%. При этом белорусы в минувшем году стали меньше беспокоиться из-за роста цен на товары и услуги. По данным агентства социальных и маркетинговых исследований МАСМИ, в прошлом году на 12−13% сократилось число горожан, которые столкнулись с уменьшением доходов и вынужденной экономией.

По официальной статистике, белорусы стали экономить на мясе и рыбе, при этом больше покупать свежих овощей и грибов.

В этом году, по планам правительства, товары и платные услуги подорожают не больше чем на 9%.

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