﻿ В январе цены в Беларуси выросли на 0,9%. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В январе цены в Беларуси выросли на 0,9%

09.02.2017 15:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Январская инфляция в Беларуси составила 0,9%, сообщает Белстат. Лидерами по росту цен стали продовольственные товары, которые подорожали на 1,2%. Для сравнения: в январе прошлого года инфляция была на уровне 1,9%.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Непродовольственные товары за первый месяц нынешнего года подорожали на 0,8%, а платные услуги — на 0,3%.

При этом по уровню январской инфляции белорусы обогнали некоторых соседей — Россию, где цены выросли 0,6%, Казахстан — 0,8%. В Украине инфляция составила 1,1%.

В прошлом году инфляция в Беларуси составила 10,6% (планировалось — 12%), а в 2015-м году — 12%. При этом белорусы в минувшем году стали меньше беспокоиться из-за роста цен на товары и услуги. По данным агентства социальных и маркетинговых исследований МАСМИ, в прошлом году на 12−13% сократилось число горожан, которые столкнулись с уменьшением доходов и вынужденной экономией.

По официальной статистике, белорусы стали экономить на мясе и рыбе, при этом больше покупать свежих овощей и грибов.

В этом году, по планам правительства, товары и платные услуги подорожают не больше чем на 9%.

Читайте также
Индекс «ЧаркиШкварки»: рост зарплат не догнал подорожание набора «выпить — закусить»
Экономят на одежде и товарах для детей. Как изменились траты белорусов в Сети за прошлый год
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидерами по росту цен стали продовольственные товары, которые в прошлом месяце подорожали на 1,2%.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси выросло число изъятых поддельных долларов и российских рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика