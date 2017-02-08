Россельхознадзор боится провокаций и отложил инспекцию белорусских предприятий, намеченную на февраль этого года.

Как говорится на сайте российского ведомства, принято решение перенести сроки визита специалистов Россельхознадзора в Беларусь. Инспекция белорусских предприятий была намечена на февраль, однако в ведомстве приняли решение перенести визит «в связи с существующими опасениями рядя инспекторов в возможных провокационных действиях с белорусской стороны».

Точные даты нового визита неизвестны - на сайте сообщается о том что визит отложили «до стабилизации ситуации». При этом договоренность о проведении инспекции россиянами была достигнута буквально два дня назад в ходе переговоров заместителя руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене с директором главной государственной инспекция по семеноводству карантину и защите растений Беларуси Александром Пискуном. Стороны обсудили рост поставок в РФ продукции растительного происхождения, и белорусская сторона выразила готовность принять у себя российских проверяющих.