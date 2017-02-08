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Чиновники Россельхознадзора боятся ехать в Беларусь
Россельхознадзор боится провокаций и отложил инспекцию белорусских предприятий, намеченную на февраль этого года.
Как говорится на
Точные даты нового визита неизвестны - на сайте сообщается о том что визит отложили «до стабилизации ситуации». При этом договоренность о проведении инспекции россиянами была достигнута буквально два дня назад в ходе переговоров заместителя руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене с директором главной государственной инспекция по семеноводству карантину и защите растений Беларуси Александром Пискуном. Стороны обсудили рост поставок в РФ продукции растительного происхождения, и белорусская сторона выразила готовность принять у себя российских проверяющих.
Отметим, что согласно
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Россельхознадзор боится провокаций и отложил инспекцию белорусских предприятий, намеченную на февраль этого года.
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