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Уволен глава «Нафтана» Третьяков
Об увольнении генерального директора новополоцкого нефтехимического комплекса «Нафтан-Полимир» Владимира Третьякова сообщает сегодня
О причинах увольнения не сообщается, хотя «решение принято на самом верху», пишет ресурс, отмечая, что никаких комментариев на самом заводе взять не получилось.
По информации новополоцкого «
«К сожалению, нынешнему руководству завода не удается оперативно решать некоторые вопросы, касающиеся модернизации такого важного предприятия, как „Нафтан“. Поэтому и принято такое решение», – пояснила Кочанова, которая до переезда в Минск в Совмин была мэром Новополоцка.
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Об увольнении генерального директора новополоцкого нефтехимического комплекса «Нафтан-Полимир» Владимира Третьякова сообщает сегодня TUT.BY, ссылаясь на...
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