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Уволен глава «Нафтана» Третьяков

09.02.2017 15:47 — Разное | БДГ  
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Об увольнении генерального директора новополоцкого нефтехимического комплекса «Нафтан-Полимир» Владимира Третьякова сообщает сегодня TUT.BY, ссылаясь на информированные источники.

О причинах увольнения не сообщается, хотя «решение принято на самом верху», пишет ресурс, отмечая, что никаких комментариев на самом заводе взять не получилось.

По информации новополоцкого «Вектор ТВ», об отставке Третьякова сообщила глава Администрации президента Наталья Кочанова, которая сегодня с рабочим визитом побывала на предприятии. Временно исполнять обязанности генерального директора ОАО «Нафтан» будет Сергей Алтухов – заместитель генерального директора по производству.

«К сожалению, нынешнему руководству завода не удается оперативно решать некоторые вопросы, касающиеся модернизации такого важного предприятия, как „Нафтан“. Поэтому и принято такое решение», – пояснила Кочанова, которая до переезда в Минск в Совмин была мэром Новополоцка.

 
Теги: Минск
 
 
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