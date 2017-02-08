|
Ночные показы для взрослых: "На 50 оттенков темнее" покажут в Минске
Ночные показы продолжения франшизы «
Фильм «Пятьдесят оттенков серого» двухлетней давности стал кассовым хитом: 570 миллионов сборов при бюджете в 40. Разумеется, продолжение приготовили оперативно. Второй фильм по эротическому роману Э. Л. Джеймс вышел в прокат 9 февраля.
«На пятьдесят оттенков темнее» снял Джеймс Фоули, автор сериалов «Ганнибал» и «Карточный домик». Участвуют в картине Дакота Джонсон, Джейми Дорнан, Тайлер Хэклин, Ким Бейсингер, Белла Хиткот. Во втором фильме Анастейша Стил противостоит гневу и зависти женщин, которые были с Кристианом до нее. В трейлере можно увидеть обнаженную спину, много масок и чулки.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Приобрести билеты можно в кассе кинотеатра или на сайте AFISHA.TUT.BY.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ночные показы продолжения франшизы "На 50 оттенков темнее" пройдут в АртКинотеаре 10 и 11 февраля.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии