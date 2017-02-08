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Ночные показы для взрослых: "На 50 оттенков темнее" покажут в Минске

09.02.2017 16:03 — Разное | Tut.by  
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Ночные показы продолжения франшизы «На 50 оттенков темнее» пройдут в АртКинотеаре 10 и 11 февраля. В кинотеатре обещают создать соответствующий антураж. Показы стартуют в 23.30.


Фильм «Пятьдесят оттенков серого» двухлетней давности стал кассовым хитом: 570 миллионов сборов при бюджете в 40. Разумеется, продолжение приготовили оперативно. Второй фильм по эротическому роману Э. Л. Джеймс вышел в прокат 9 февраля.

«На пятьдесят оттенков темнее» снял Джеймс Фоули, автор сериалов «Ганнибал» и «Карточный домик». Участвуют в картине Дакота Джонсон, Джейми Дорнан, Тайлер Хэклин, Ким Бейсингер, Белла Хиткот. Во втором фильме Анастейша Стил противостоит гневу и зависти женщин, которые были с Кристианом до нее. В трейлере можно увидеть обнаженную спину, много масок и чулки.

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Приобрести билеты можно в кассе кинотеатра или на сайте AFISHA.TUT.BY.

Цена билета — 6 руб, диван -14 руб
Кассы: 8 (017) 336 99 64
Адрес: Пр-т Дзержинского, 104 (3 этаж, АртКинотеатр).

Купить билет

 
 
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Ночные показы продолжения франшизы "На 50 оттенков темнее" пройдут в АртКинотеаре 10 и 11 февраля.

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