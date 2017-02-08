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Австралиец провел несколько часов в болоте, высунув только нос

09.02.2017 16:12 — Разное | Tut.by  
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Австралиец не справился с управлением экскаватора и упал в болото, где провел несколько часов. Ему удалось выжить только потому, что на поверхности остался торчать его нос, и мужчина смог дышать.


Изображение: 9NEWS.COM.AU / bbc.com

Это произошло в 300 километрах к северу от Сиднея — под экскаватором, которым управлял работавший на дамбе 45-летний Дэниел Миллер, внезапно осыпалась земля, и он упал в воду. Мужчину придавило рулем трехтонной машины, поэтому он не мог выбраться самостоятельно.

По словам Миллера, выжить ему помогло то, что он принял позу, которой научился на занятиях йогой. Так он смог дышать и позвать на помощь.

«Когда я понял, что оказался в ловушке, то постарался держать голову над водой — для этого мне пришлось вытянуть руки и выгнуть спину. Мне кажется, это называется позой кобры, — рассказал австралиец журналистам. — Я не настоящий йог, но могу точно сказать, что йога спасла мою жизнь. Йога и желание жить».

По словам спасателей, мужчина провел в болоте около 2 часов, но его жена утверждает, что ее муж ждал помощи 5 часов.


Изображение: 9NEWS.COM.AU / bbc.com

Сам Миллер сказал, что все время думал только о том, что он должен выжить и вернуться к своей семье — жене и двум маленьким детям.

«Ему очень повезло, что он смог выжить», — рассказал журналистам полицейский Нил Стивенс.

Прибывшим спасателям пришлось сначала откачать немного воды и грязи, чтобы затем подобраться ближе к мужчине и освободить его.

«Поразительно, что ему удалось провести столько времени с выгнутой спиной и носом над водой», — поделился один из спасателей.

«Чистая сила духа»

Спасенного Миллера на вертолете доставили в ближайшую больницу в городе Ньюкасл, где врачи обнаружили у мужчины переохлаждение и незначительные травмы спины.

«С Дэном все в порядке! — написала его жена в интернете. — Он оказался в ловушке — прижатый экскаватором, с ускользавшей из-под ног болотистой почвой. Только сила духа и жажда жизни помогли ему выжить. Кроме того, он сильный и здоровый мужчина. Эта история не имеет никакого отношения к удаче: это невероятное усилие, предпринятое невероятным человеком».

 
 
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Австралиец не справился с управлением экскаватора и упал в болото, где провел несколько часов.

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