Комментатор « Матч ТВ » Дмитрий Губерниев в своем Instagram сообщил, что в доме сборной Казахстана, где команда живет во время чемпионата мира в Хохфильцене, полиция нашла запрещенные препараты.

— В домике, где живет сборная Казахстана по биатлону найдены запрещенные препараты, шприцы и медицинское оборудование! Был обыск! — написал комментатор на своей страничке в социальной сети.

8 февраля был проведен обыск дома, котором проживает команда Казахстана. Как сообщает сайт австрийского федерального управления криминальной полиции, в январе 2017 года на заправочной станции в Восточном Тироле были замечены люди, выбрасывающие большую коробку. В ней было обнаружено множество медицинских одноразовых материалов — таких, как одноразовые шприцы, ампулы и рукописные записки. Также были найдены различные аккредитации для мероприятий, проводимых IBU. На основе анализа документов и рукописных заметок можно предположить, что та коробка и ее содержимое принадлежат сборной Казахстана.

9 февраля в Хохфильцене смешанной эстафетой откроется ЧМ-2017 по биатлону.