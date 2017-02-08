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Губерниев: Полиция обнаружила допинг и шприцы в домике биатлонистов Казахстана на ЧМ в Австрии
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— В домике, где живет сборная Казахстана по биатлону найдены запрещенные препараты, шприцы и медицинское оборудование! Был обыск! — написал комментатор на своей страничке в социальной сети.
8 февраля был проведен обыск дома, котором проживает команда Казахстана. Как сообщает сайт австрийского федерального управления криминальной полиции, в январе 2017 года на заправочной станции в Восточном Тироле были замечены люди, выбрасывающие большую коробку. В ней было обнаружено множество медицинских одноразовых материалов — таких, как одноразовые шприцы, ампулы и рукописные записки. Также были найдены различные аккредитации для мероприятий, проводимых IBU. На основе анализа документов и рукописных заметок можно предположить, что та коробка и ее содержимое принадлежат сборной Казахстана.
9 февраля в Хохфильцене смешанной эстафетой откроется ЧМ-2017 по биатлону.
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Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев в своем Instagram сообщил, что в доме сборной Казахстана, где команда живет во время чемпионата мира в Хохфильцене, полиция нашла...
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