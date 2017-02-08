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Минсельхозпрод утвердил объемы закупок сельхозпродукции и сырья для госнужд в 2017 году
09.02.2017 16:02 — Разное | Ежедневник
фото: 1001tema.ru
Минсельхозпрод утвердил объемы и исполнителей государственного заказа в наступившем году.
Это предусмотрено постановлением Минсельхозпрода №2 от 20 января 2017 года, опубликованным на Национальном правовом интернет-портале.
Общий объем закупок продовольственного зерна для госнужд составит 860 тыс. тонн, в том числе: пшеницы – 540 тонн; ржи – 232 тонны; ячменя – 28 тонн; овса – 40 тонн; гречихи – 15 тонн; проса – 5 тонн.
Поставщиками зерна для госнужд определены 24 компании.
Кроме того, в документе утвержден объем закупок початков кукурузы для производства семян гибридов первого поколения для госнужд – 38 тыс. тонн. Початки будут поставлены двумя предприятиями.
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Минсельхозпрод утвердил объемы и исполнителей государственного заказа в наступившем году.
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