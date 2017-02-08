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Уволен глава «Нафтана» Третьяков

09.02.2017 15:47 — Разное | БДГ  
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Снят с занимаемой должности генеральный директор новополоцкого нефтехимического комплекса «Нафтан-Полимир» Владимир Третьяков.

По информации новополоцкого «Вектор ТВ», об отставке Третьякова сообщила глава Администрации президента Наталья Кочанова, которая сегодня с рабочим визитом побывала на предприятии. Временно исполнять обязанности генерального директора ОАО «Нафтан» будет Сергей Алтухов – заместитель генерального директора по производству.

«К сожалению, нынешнему руководству завода не удается оперативно решать некоторые вопросы, касающиеся модернизации такого важного предприятия, как „Нафтан“. Поэтому и принято такое решение», – пояснила Кочанова, которая до переезда в Минск в Совмин была мэром Новополоцка.

Официальные представители «Белнефтехим» отмечают, что и работой ОАО «Нафтан», и его руководством концерн недоволен, так как на заводе не выполнялись экономические показатели и затягивались сроки модернизации производства. Отставка гендиректора связана, прежде всего, с этими факторами.

Третьяков занимал пост гендиректора "Нафтана" с апреля 2011 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Снят с занимаемой должности генеральный директор новополоцкого нефтехимического комплекса «Нафтан-Полимир» Владимир Третьяков.

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