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Уволен глава «Нафтана» Третьяков
Снят с занимаемой должности генеральный директор новополоцкого нефтехимического комплекса «Нафтан-Полимир» Владимир Третьяков.
По информации новополоцкого «
«К сожалению, нынешнему руководству завода не удается оперативно решать некоторые вопросы, касающиеся модернизации такого важного предприятия, как „Нафтан“. Поэтому и принято такое решение», – пояснила Кочанова, которая до переезда в Минск в Совмин была мэром Новополоцка.
Официальные представители «Белнефтехим» отмечают, что и работой ОАО «Нафтан», и его руководством концерн недоволен, так как на заводе не выполнялись экономические показатели и затягивались сроки модернизации производства. Отставка гендиректора связана, прежде всего, с этими факторами.
Третьяков занимал пост гендиректора "Нафтана" с апреля 2011 года.
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Снят с занимаемой должности генеральный директор новополоцкого нефтехимического комплекса «Нафтан-Полимир» Владимир Третьяков.
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