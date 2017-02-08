МИНСК, 9 фев — Sputnik. Белорусские специалисты в области атомной энергетики посетили Нововоронежскую АЭС для получения опыта работы с противоаварийной документацией и проведения противоаварийных тренировок, сообщили Sputnik в пресс-службе Росатома.

Визит белорусских атомщиков для получения опыта работы с противоаварийной документацией состоялся в рамках реализации Плана мероприятий Росатома по созданию инфраструктуры атомной энергетики Беларуси на 2015-2017 годы. Эти мероприятия включают в себя семинары, совещания, технические туры белорусских специалистов на российские атомные станции с реакторами ВВЭР-1200, а также стажировку сотрудников БелАЭС в Проектном офисе "Международный центр подготовки персонала" Нововоронежской АЭС.



© Sputnik/ Василий Семашко Российский завод отгрузил партию насосов для первого блока БелАЭС

"В соответствии с требованиями государственных надзорных органов персонал атомной станции должен быть готов к ликвидации аварии и совершению противоаварийных действия еще до пусковых операций на АЭС — к моменту завоза топлива. Поэтому наличие полного пакета противоаварийной документации является основным условием для получения лицензии на эксплуатацию энергоблоков атомной станции", — привели в пресс-службе Росатома слова руководителя группы инженерной поддержки БелАЭС Дмитрия Завьялова.

В 2016 году в проектном офисе Нововоронежской АЭС прошли стажировку 72 работника БелАЭС, в 2017 году планируется обучение 159 коллег из Беларуси. Также в 2017 году состоится пять технических туров белорусских атомщиков на Нововоронежскую АЭС.

Белорусская АЭС сооружается в Островецком районе Гродненской области по проекту с реакторами ВВЭР-1200 "поколения 3+". По этому же проекту в России сооружаются энергоблоки Ленинградской и Нововоронежской АЭС.

Первый блок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.