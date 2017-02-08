Взрыв на атомной станции "Фламанвилль" прогремел в четверг . По информации французских СМИ, взрыв произошел в турбинном зале первого блока АЭС. Сообщается, что легкие ранения получили пять человек, погибших нет.



© Sputnik Павел Лисицын Эколог: ЧП на АЭС во Франции не повлияло на радиационный фон в РБ

Местные власти заявили, что угрозы населению нет, так как взрыв произошел в машинном зале и не имеет никакого отношения к реактору.

Предварительной причиной ЧП называют короткое замыкание .

По информации белорусских экологов, повышения уровня радиации после взрыва на АЭС во Франции не зафиксировано, мониторинг ведется круглосуточно.