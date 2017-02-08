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Испанские туристы сняли момент взрыва на АЭС во Франции
09.02.2017 17:14 — Разное | Sputnik Беларусь
Взрыв на атомной станции "Фламанвилль"
© Sputnik Павел Лисицын
Местные власти заявили, что угрозы населению нет, так как взрыв произошел в машинном зале и не имеет никакого отношения к реактору.
Предварительной причиной ЧП
По информации белорусских экологов, повышения уровня радиации после взрыва на АЭС во Франции не зафиксировано, мониторинг ведется круглосуточно.
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Туристы из Испании, находившиеся возле АЭС Flamanville в тот момент, когда там произошел взрыв, успели снять кадры ЧП на камеру мобильного телефона. Смотрите на видео...
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