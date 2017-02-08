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В Литве ждут специалистов из Украины

09.02.2017 17:13 — Разное | Ежедневник  
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В Литве ждут специалистов из Украины

фото: Reuters/Scanpix

В связи с тем, что правительство Литвы решило облегчить трудоустройство некоторых специалистов из третьих стран, премьер-министр Саулюс Сквернялис сообщил, что в Литве надеются дождаться больше украинских специалистов.

"Если смотреть на статистику последних лет, то тех люди тех профессий, о которых мы говорим, приезжают из Украины. Я считаю, что мы видим тот же процесс в соседней Польшей. Там ситуация более либеральная. По нашим данным, так несколько десятков тысяч украинцев, которые успешно интегрировались в трудовой рынок, создают добавочную стоимость и позволяют бизнесу развиваться", - заявил премьер в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas, пишет DELFI.LT.

По его словам, правительство, облегчая трудоустройство иностранных специалистов, создало достаточные предохранители для того, чтобы не пострадал рост зарплат местных жителей. В среду литовское правительство одобрило список профессий для облегченного порядка трудоустройства специалистов некоторых сфер из-за границы. Эти положения будут действовать в отношении приезжих не из стран Евросоюза. Внутри самого сообщества все его граждане могут работать в другой стране без разрешения. 

 
 
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