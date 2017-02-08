Об увольнении генерального директора новополоцкого нефтехимического комплекса «Нафтан-Полимир» .

Новополоцкий ресурс « Вектор ТВ » сообщает, что сегодня на предприятии с визитом была глава Администрации президента Наталья Кочанова, которая заявила, что руководство завода не в силах решать многие вопросы.

Завод «Нафтан» имеет важное стратегическое значение для страны и нуждается в модернизации, которую нынешнее руководство реализовать не может, опаздывая по все срокам.

Напомним, Качанова ранее занимала пост председателя исполкома города Полоцка.

Нефтехимический комплекс ОАО «Нафтан» является производителем различного топлива, смазочных масел, битумов и нефтехимической продукции, а также основным поставщиком ее на внешние рынки (70% продукции).