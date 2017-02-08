﻿ Уволен глава ОАО «Нафтан» Владимир Третьяков. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Уволен глава ОАО «Нафтан» Владимир Третьяков

09.02.2017 17:35 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Об увольнении генерального директора новополоцкого нефтехимического комплекса «Нафтан-Полимир» .

Новополоцкий ресурс «Вектор ТВ» сообщает, что сегодня на предприятии с визитом была глава Администрации президента Наталья Кочанова, которая заявила, что руководство завода не в силах решать многие вопросы.

Завод «Нафтан» имеет важное стратегическое значение для страны и нуждается в модернизации, которую нынешнее руководство реализовать не может, опаздывая по все срокам. 

Напомним, Качанова ранее занимала пост председателя исполкома города Полоцка.

Нефтехимический комплекс ОАО «Нафтан» является производителем различного топлива, смазочных масел, битумов и нефтехимической продукции, а также основным поставщиком ее на внешние рынки (70% продукции).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об увольнении генерального директора новополоцкого нефтехимического комплекса «Нафтан-Полимир» .

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Минприроды: Беларусь усилила режим радиационного мониторинга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика