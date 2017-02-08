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Уволен глава ОАО «Нафтан» Владимир Третьяков
Об увольнении генерального директора новополоцкого нефтехимического комплекса «Нафтан-Полимир» .
Новополоцкий ресурс «
Завод «Нафтан» имеет важное стратегическое значение для страны и нуждается в модернизации, которую нынешнее руководство реализовать не может, опаздывая по все срокам.
Напомним, Качанова ранее занимала пост председателя исполкома города Полоцка.
Нефтехимический комплекс ОАО «Нафтан» является производителем различного топлива, смазочных масел, битумов и нефтехимической продукции, а также основным поставщиком ее на внешние рынки (70% продукции).
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Об увольнении генерального директора новополоцкого нефтехимического комплекса «Нафтан-Полимир» .
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