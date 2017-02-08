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Минприроды: Беларусь усилила режим радиационного мониторинга

09.02.2017 17:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 фев — Sputnik. Беларусь перешла на усиленный вариант мониторинга в связи с ЧП атомной электростанции Фламанвиль на северо-запад Франции, заявили в Минприроды РБ.

По сообщениям СМИ на атомной электростанции Фламанвиль на северо-западе Франции произошел взрыв. По данным СМИ, ЧП случилось около 12:00 по минскому времени в машинном отделении электростанции. По данным официальных властей угрозы утечки радиоактивных веществ нет.

Минприроды: Беларусь усилила режим радиационного мониторинга
© ViClips
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"В целях контроля над ситуацией с 9 февраля система радиационного мониторинга государственной гидрометеорологической службы Минприроды Беларуси переведена в усиленный режим для своевременной оценки изменений радиационной обстановки в окружающей среде", — сообщила Sputnik в четверг начальник Республиканского центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды министерства при родных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Мария Герменчук.

Она сообщила, что в настоящее время радиационная обстановка на территории Беларуси остается стабильной, превышений над среднемноголетними уровнями не отмечено.

"Тем не менее, в рамках взаимодействия государственных гидрометеорологических служб Беларуси и России сделаны расчеты возможного распространения в случае попадания продуктов взрыва в окружающую среду на период с 9 по 12 февраля 2017 года", — подчеркнула она.

Прогноз траекторий распространения воздушных масс на разных высотах (500, 1500 и 3000 метров), построенный с учетом реальных и прогнозируемых синоптических условий, свидетельствует, что продукты взрыва (в случае их выброса в атмосферу) будут распространяться в направлении Атлантического океана, пояснила Герменчук. "Такая ситуация не будет представлять угрозы для территории Беларуси", — сказала она.

 
Теги: Минск
 
 
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Продукты "взрыва" на АЭС во Франции будут распространяться в направлении Атлантики и Беларуси не угрожают, заявили в ведомстве.

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