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Фанаты рады: "На 50 оттенков темнее" вышел в прокат

09.02.2017 17:24 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 фев — Sputnik. Американский фильм "На пятьдесят оттенков темнее" выходит в четверг в белорусский кинопрокат, сообщили Sputnik дистрибьюторы ленты.

Фанаты рады: "На 50 оттенков темнее" вышел в прокат
© Фото: Fox Searchlight Pictures
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Фильм "На 50 оттенков темнее" — продолжение картины "Пятьдесят оттенков серого", снятого по одноименному роману писательницы Э.Л. Джеймс. В центре сюжета — перипетии отношений между миллиардером Кристианом Греем и студенткой Анастейшей Стил.

Первая лента произвела фурор среди юных и впечатлительных зрительниц и даже устанавливала рекорд по количеству кассовых сборов в Беларуси. В мировом прокате "50 оттенков серого" такого успеха не добились, но смогли собрать несколько сотен миллионов долларов.

Продолжения картины фанаты ждали два года, премьера же "На 50 оттенков темнее" состоялась 9 февраля. Поклонники франшизы уже вовсю обсуждают премьеру в социальных сетях. Впрочем, немало и критических отзывов о картине.

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