МИНСК, 9 фев — Sputnik. Американский фильм "На пятьдесят оттенков темнее" выходит в четверг в белорусский кинопрокат, сообщили Sputnik дистрибьюторы ленты.

Фильм "На 50 оттенков темнее" — продолжение картины "Пятьдесят оттенков серого", снятого по одноименному роману писательницы Э.Л. Джеймс. В центре сюжета — перипетии отношений между миллиардером Кристианом Греем и студенткой Анастейшей Стил.

Первая лента произвела фурор среди юных и впечатлительных зрительниц и даже устанавливала рекорд по количеству кассовых сборов в Беларуси. В мировом прокате "50 оттенков серого" такого успеха не добились, но смогли собрать несколько сотен миллионов долларов.

Продолжения картины фанаты ждали два года, премьера же "На 50 оттенков темнее" состоялась 9 февраля. Поклонники франшизы уже вовсю обсуждают премьеру в социальных сетях. Впрочем, немало и критических отзывов о картине.

"На пятьдесят оттенков темнее".Зал состоял из девушек или из пар,но весь контраст разбавили двое мужиков — Miller (@Miller_Space) 9 февраля 2017 г.