Они сдают бутылки тоннами, чтобы съездить на тренировки в Молодечно. А бассейн, в котором занимались раньше, у ребят отобрали. Зато на собственном льду 7 февраля они приняли чемпионов страны — игроков минской «Юности». SPORT.TUT.BY рассказывает про будни юных хоккеистов из Сморгони спустя год после шума в Байнете.





История про детей из Сморгони, которые занимались хоккеем в закрытом на реставрацию бассейне, шокировала пользователей Сети в 2016 году. Картинка с тренировок казалась дикой , хотя местный наставник-энтузиаст Владимир Жабинский и родители ребят убеждали, что рады и такой возможности для детворы играть в хоккей.

Большая ванна бассейна физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность» позволяла им осенью освоить и отточить игровые навыки и технику владения клюшкой. С приходом морозов Жабинский и его помощники строили лед в «коробке». Там проходила финальная подготовка команды к областным соревнованиям «Золотая шайба». В прошлом году маленькие хоккеисты из Сморгони заняли третье место в этом турнире.



Фото из личного архива Владимира Жабинского

На идею SPORT.TUT.BY провести для детей из Сморгони мастер-класс столичная «Юность» откликнулась мгновенно. Клуб выразил желание привезти в Сморгонь игроков главной команды, а потому предложил организовать поездку во время февральской международной паузы. В полдень 7 февраля автобус действующего чемпиона страны с десятью хоккеистами на борту взял курс на северо-запад страны.

Долгожданная встреча прошла в фойе бассейна. Малыши сперва испугались взрослых хоккеистов: Андрея Михнова, Олега Горошко, Константина Захарова, Алексея Ефименко, Евгения Ногачева, Вячеслава Макрицкого, Игоря Леоненко, Вадима Ерохо, Антона Елисеенко и Александра Каракулько. Экскурсия по знаменитому бассейну, который с минским клубом роднит название, разрядила обстановку.





— Раздевалка просторная, — с гордостью произнес Жабинский. — Здесь у нас шкафчики, самодельные вешалки для экипировки, учебный планшет, атрибутика больших клубов. Вашей только пока нет!

— А мы привезли свои джерси, — поддержал разговор спортивный директор «Юности» Алексей Торбин. Он отметил, что столичную дружину и команду мальчишек роднят красно-синие цвета, в которых исполнена форма одних и вторых.

— Здорово, сегодня же и повесим! — обрадовался Жабинский. — Приготовили для вас подарки в ответ — глиняные кружки. Чтобы в этом году вы снова стали чемпионами и испили пенный напиток из кубков! А вот у нас портрет Руслана Салея, который нарисовал один из моих учеников.

Детский рисунок впечатлил форварда «Юности» Константина Захарова.

— Я и мои друзья по хоккею в подростковом возрасте смотрели на Руслана, как на Бога, — сказал Константин. — Став игроком НХЛ, он часто бывал на крытом катке в парке Горького, где мы тренировались. И, конечно, приятно видеть на примере Сморгони, что, несмотря на гибель Салея в 2011 году, он тоже дорог этим мальчишкам.





Когда речь зашла о том, чтобы посмотреть на большую ванну бассейна, где дети тренировались, выяснилось, что это невозможно. Помещение опечатано.

— Согласно пожарной разнарядке, еще в апреле прошлого года закрыли его, — посетовал Жабинский. — Это отголоски прошлогодних материалов. Нам сказали, что нельзя в этом зале бросать шайбы. Спросил у чиновников, где же нам тренироваться, а они: «Идите на улицу». Ну что вы, серьезно?

Я ведь купил тренажеры типа слайдер, чтобы ребята учились скользить, когда льда нет. Большие планы были на бассейн. Тренировались тут осенью и весной. После силовых упражнений, упражнений на технику владения клюшкой, бросков, мальчишки имели возможность сыграть друг с другом, пусть даже без коньков. Игра приводила их в восторг. Только забрали бассейн — несколько человек ушло. Мы пробовали тренироваться в фойе бассейна, но тогда получали нагоняй от вахтеров.





— Получается, что в борцовском зале занимаемся акробатикой, — продолжил тренер. — Ходим раз в неделю в бассейн и играем в настольный теннис. Вот только хоккейная подготовка длится ровно столько, сколько позволяет зима. У меня была мысль пойти к пожарным и добиться от них разрешения на тренировки в ванне. Открепить ее, что ли, от бассейна и передать нам под нашу ответственность. Впрочем, пока не лезу на рожон. Сейчас есть более важные цели: успешно выступить на областных соревнованиях «Золотая шайба» и найти проект крытого катка для его строительства в Сморгони. Как говорит мой товарищ, за один субботник в нашем городе мы смогли бы собрать необходимую для возведения объекта сумму.

​Амбициозная задумка Владимира Жабинского нашла поддержку в федерации хоккея Беларуси. Ее глава Игорь Рачковский, кстати, родом из Сморгони. С Жабинским в детстве они жили по соседству.

— На строительство потребуется от трехсот до пятисот тысяч долларов, — уверен Владимир. — Меня лишь смущает вопрос потребления электроэнергии будущим катком. Надо поискать дешевые варианты в этом компоненте. После того как определюсь, снова пойду к Рачковскому. Он говорил, что может решить вопрос с поиском земли в городе для катка, разных согласований и подсказать, кто готов выступить спонсором. Город, область, федерация хоккея, Министерство спорта и туризма, Национальный олимпийский комитет — сообща мы смогли бы построить экспериментальный каток. Потом, возможно, взяли бы его за основу и возвели бы нечто подобное в других малых и средних городах страны.



Владимир Жабинский

Предложение Жабинского укладывается в государственную политику. На пресс-конференции 3 февраля Александр Лукашенко заявил: «Вопреки любому мнению буду строить катки, чтобы люди занимались спортом, это здоровье».

— Вот бы еще мы удачно выступили в этом году на турнире «Золотой шайбе», который стартует в середине февраля, — добавил Жабинский. — Первое место на областных соревнованиях стало бы хорошим аргументом в общении с инвестором. Говорю ребятам, настраиваю их: «От вас зависит, будет у нас каток или нет».





Подопечные Владимира примут участие в двух возрастных группах «Золотой шайбы» — 2001−2003 и 2004−2005. Лидерами будут Валик Сорочинский, Стас Ваневский, Паша Соколов и Рома Булов.

— Рома — талант, — утверждает Владимир. — Руки, голова, катание — все при нем. Забрасывает много. Его даже проверяли на личность и возраст в прошлом году. В оргкомитете турнира думали, что он — подстава. Говорили, что не может ребенок так играть на любительском уровне.

Из Жени Дмитриева, нашего вратаря, может выйти толк. Пластичный, глаза хорошие, реакция есть. Здорово подтащил нас в прошлом году. Вытянул первые матчи, когда полевые хоккеисты сыгрывались. В этом году планирую заявить Женю на два возраста.

Будь в нашем распоряжении бассейн в течение года, мы, конечно, были бы ближе к победе в области. К счастью, зима выдается хорошей. Катались с ребятами сначала на реке Оксна, а с 4 января перешли в «коробку». Занятия проходят каждый день. В выходные работаем в режиме двухразовых тренировок. Сейчас, правда, пятеро болеют. Переживаю, как бы дети массово не слегли перед соревнованиями. Нужно иметь хотя бы два состава пятерок, чтобы заявиться на «Золотую шайбу». Наверное, я еще пройду по школам, поищу людей с опытом катания на льду, чтобы подстраховаться.











Частично расходы на участие детей из Сморгони в соревнованиях, редкие выезды на тренировки в Молодечно, где они занимаются на искусственном льду, покрываются благодаря спонсорам. Владельцы заведений общепита передают Владимиру Жабинскому стеклотару — вот такой уровень.

— Сдаем бутылки тоннами (в последний раз — 3,5 тонны), а на вырученные средства организовываем поездки в Молодечно, где арендуем лед. Перед Новым годом опять же на эти деньги купили подарки для воспитанников детского дома в Сморгони. Приехали с клюшками, шайбами и мячами и дали мастер-класс. Видите, Боженька нас услышал, и после этого уже к нам в гости пожаловали игроки «Юности», — сказал Жабинский.

— Владимир так болеет за детей, стоит за каждого, как за своего, — восхищается тренером Лилия, мама Ромы Булова. — Когда мой ребенок заболел, тренер подходил вместе с ребятами к нашим окнам, звал сына. Спрашивал, когда он вернется к тренировкам. Говорил, что они ждут его выздоровления. Мне очень нравится подход Владимира. Думаю, дети его очень любят.

Мне бы хотелось, чтобы Рома стал профессиональным игроком. Хоккей — это его самое любимое занятие. Понятно, что больших перспектив в этом виде спорта в Сморгони у Ромы быть не может. Значит, нужно отправлять ребенка в интернат при хоккейной школе. Как мать побаиваюсь отпускать сына из дома, но, думаю, мы с супругом пошли бы на это.

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После экскурсии по старому бассейну игроки «Юности» отправились на ледовую площадку, где тренируются сморгонские дети. Оказалось, что «коробка» находится в нескольких кварталах от спорткомплекса. На этот раз до льда подопечные Жабинского добрались с ветерком — на брендированном автобусе чемпионов.

Покрытие в «коробке» хорошего качества и с разметкой. Часовое занятие прошло под руководством Павла Перепехина, помощника главного тренера «Юности» Михаила Захарова. Павел Викторович умеет работать с молодыми игроками, что доказал в 2014 году. Тогда после долгого перерыва молодежная сборная Беларуси вернулась в элитный дивизион чемпионата мира.

— Акустика здесь отличается от того, что мы видим в закрытых помещениях, — отметил Перепехин, который в последний раз выходил на открытую ледовую площадку в бытность игроком. — Холодно. Приходится много двигаться, чтобы не замерзнуть… Мне понравилось, как справились с заданиями детишки. Видно, что не боятся кататься. Своим приездом хотели вознаградить ребят за труд. Благодаря таким преданным хоккею и идейным людям, как Владимир и его дети, наш спорт, уверен, будет жить в Беларуси. Думаю, хоккеисты «Юности», глядя на них, зарядились положительным эмоциями и, возможно, по-другому станут относиться к своей профессии в тренировочном процессе. Они должны понимать, что им повезло заниматься любимым делом в хороших условиях, коими обладает «Юность».











После разминки и игровых упражнений маленькие и большие хоккеисты разделились на две команды — красных и синих плюс несколько игроков в белом и желтом. В таком формате они провели двухсторонку. Матч вызвал интерес у родителей и случайных прохожих с камерами.

— Самое главное — это довольные лица наших детей, — отметил отец Егора Высоцкого Роман. — Кажется, у них прибавилось желания заниматься спортом. Игроки «Юности» дали им понять, что не нужно жалеть шайбу вне зависимости от того, хорошо ты владеешь клюшкой или пока не очень. Моему малышу позволили забросить шайбу один раз. Он был очень рад!

— Мальчишки думали, что приедет «детвора» (молодежная команда «Юности». — Прим.ред.), а оказалось, что это игроки основного состава, — удивился Андрей Иванович, папа Жени Дмитриева.

Вернуться к тренерской практике после двухлетнего перерыва, вызванного травмой ноги, Владимира Жабинского в свое время убеждал как раз Андрей Дмитриев. Он говорил, что сморгонские дети нуждаются в тренере по хоккею.

— Кого-то из игроков ребята знали, — продолжил родитель. — То есть это было вау-вау-вау! Жаль, что никто из голкиперов «Юности» не приехал. Сыну было бы полезно пообщаться с взрослым игроком его амплуа. К вратарству Женя пришел сам. На карманные деньги купил ловушку, «блин», клюшку. Знаете, сыну не так интересно смотреть хоккей и тем более читать про него, как играть. Тренер дал ему книжку шведского вратаря, однако ребенку трудно усвоить информацию. Нам пообещали, что в следующий раз вратарь — может быть, это будет Дмитрий Мильчаков — приедет.

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— Помимо игры в хоккей, мы должны нести социальную ответственность перед обществом, то есть по-человечески помогать друг другу, — убежден спортдиректор «Юности» Алексей Торбин. — В Сморгони мы увидели, как люди не за деньги, а от души по максимуму используют все то, что у них есть для хоккея. Увидеть настоящих хоккеистов в деле этим ребятам сложнее, чем минчанам. Мы решили порадовать их своим приездом и тоже получили удовольствие. Ко мне подходили ребята из команды с предложением организовать матч в рамках так называемой «Зимней классики». Так им понравилось играть с ребятишками на улице!

Торбин добавил, что клуб готов к просмотру подростков из Сморгони для дальнейшего устройства в систему «Юности». Кандидатов трое, хотя, понятно, конкурировать со сверстниками из Минска и других хоккейных центров страны подопечным Жабинского крайне сложно.





«Юность» передала наставнику сморгонских хоккеистов несколько игровых свитеров и что-то из сувенирной продукции, позвала ребят на матчи команды и презентовала двадцать клюшек. Их сразу же раздали детям.

Часть инвентаря оказалась с левосторонним хватом — больше, чем нужно. Услышав об этом, защитник «Юности» Олег Горошко протянул тренеру свою клюшку. Жест широкий. Он детям запомнился. Марк Рогач, например, расплакался, ведь тренер отдал клюшку парню из деревни, а не ему. Это был сложный выбор для Жабинского.

— С Олегом Горошко, знаю, ребята потом подружились в соцсетях, — рассказал Владимир. — А форварда «Юности» Александра Когалева они поддержали в последний день голосования на лучшую шайбу в Лиге чемпионов сезона 2016/17 .

Именно Коголев в итоге стал победителем почетной номинации. Добавим, что 19 февраля шумная компания из Сморгони намерена отправиться в Минск, чтобы поддержать «Юность» в игре с солигорским «Шахтером».

Любопытно вот еще что. Пятнадцать лет назад Жабинский был среди учителей Горошко. В тот период Владимир ассистировал Дмитрию Кравченко, чьей заботой было воспитание юношей в хоккейном клубе «Неман» из Гродно. Все это складывается в копилку доводов о том, что сморгонским детям повезло попасть в надежные тренерские руки.