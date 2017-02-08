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Деноминация, обмен редких валют и покупка бриллиантов: о чем спрашивали у Нацбанка чаще всего

09.02.2017 17:26 — Разное | Tut.by  
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В 2016 году в контакт-центр Нацбанка белорусы позвонили 20 306 раз. Чаще всего, как и в 2015 году, они спрашивали о валюте. Но теперь людей больше интересовал не курс евро и доллара, а обмен редких видов валют, монет и поврежденных банкнот.

Как сообщает Нацбанк, чаще всего и физические, и юридические лица в 2016 году им звонили в июле: задавали вопросы насчет деноминации.


Скрин с сайта Нацбанка.

От физических лиц поступил 71 звонок, связанный с деноминацией, а всего запросов от них было 10 930 — то есть меньше, чем в 2015 году.

Больше всего обычных граждан интересовали операции с валютой (4 571 обращение): как обменять редкие виды валют, монет и поврежденные банкноты, открыть счет в банках-нерезидентах или использовать иностранную валюту в расчетах.


Скрин с сайта Нацбанка.

Также физических лиц интересовала информация, касающаяся деятельности Нацбанка (2 496 обращений): от вопросов по кредитным историям до уточнения реквизитов Нацбанка. Белорусы обсуждали отношения клиента и банка (773 обращения): жаловались, интересовались льготными кредитами на строительство и возвратом сделанных в советское время вкладов.

И наконец, 1493 обращение граждан было связано с драгоценными металлами и камнями.


Скрин с сайта Нацбанка.

Белорусы интересовались продажей мерных слитков и их покупкой, приобретением памятных монет и футляров к ним, а еще покупкой и продажей аттестованных бриллиантов.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Контакт-центр Нацбанка озвучил статистику обращений за 2016 год.

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