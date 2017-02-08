7 января мужчина подъехал на автомобиле к магазину, в котором работает его дочь, чтобы забрать ее. Покинув машину на несколько минут, он оставил ее незапертой и с включенным двигателем. Однако когда вернулся, то авто не обнаружил и заявил об угоне в Логойский РОВД. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.

Когда сотрудники милиции приехали на место происшествия, их около магазина уже ожидал хозяин авто. Мужчина сообщил, что нашел свой автомобиль в целости и сохранности, но с другой стороны магазина. Свет на ситуацию пролило видео с камеры наблюдения.

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На записи видно, как к магазину подходят трое людей пенсионного возраста, дергают за ручку двери, о чем-то переговариваются. После один из них открывает дверь авто, что-то рассматривает в салоне, затем опять отходит. Затем два пенсионера уходят, а третий садится в автомобиль и уезжает.

Итогом этой истории стало возбуждение уголовного дела по статье 214 УК Беларуси (Угон). Однако сотрудники уголовного розыска Логойского РОВД предполагают, что мужчина совершил свой поступок не из корыстных побуждений, а, скорее, чтобы проучить нерадивого водителя.

— Вместе с тем, действия «учителя» можно трактовать как угон. Тем более, что его личность пока не установлена, и, соответственно, он не дал никаких объяснений. Поэтому в интересах самого мужчины сообщить о себе в милицию для установления всех обстоятельств произошедшего. Не исключено, что уголовное дело после этого будет прекращено, — рассказали в УВД.

Сотрудники милиции просят граждан, которые узнали мужчину на видео, связаться с Логойским РОВД по телефонам: 8 01774 5−56−08, 8 01774 5−51−59, 8 029 695-43-54.





Приметы мужчины: возраст от 50 до 60 лет, среднего роста, среднего телосложения. Был одет в куртку-пуховик серо-бежевого цвета с капюшоном, вязаную шапку с эмблемой квадратной формы на отвороте, брюки, темные зимние ботинки.