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Adidas обвинил "Теслу" в плагиате
Компания Adidas объявила о том, что логотип электромобиля Tesla Model 3 является плагиатом. По мнению производителя, эмблема с тремя полосками, присвоенная электрокару, слишком похожа на логотип немецкой марки. Представители Adidas
В документах указано, что Adidas использует логотип с тремя полосками с 1952 года. Производитель одежды отметил в заявлении, что логотип электрокара Model 3 является «идентичным или очень похожим» на эмблему немецкой компании.
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Первые товарные экземпляры Tesla Model 3 появятся не раньше конца 2018 года. При этом предсерийный прототип электромобиля был показан в апреле 2016 года. Накануне стало известно том, что на самом маленьком электрокаре «Теслы» не будет использоваться батарея емкостью 100 киловатт-часов, так как этого не позволяет колесная база.
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Американский производитель электромобилей отреагировал на жалобу и изменил логотип модели.
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