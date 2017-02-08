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Adidas обвинил "Теслу" в плагиате

09.02.2017 17:44 — Разное | Tut.by  
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Компания Adidas объявила о том, что логотип электромобиля Tesla Model 3 является плагиатом. По мнению производителя, эмблема с тремя полосками, присвоенная электрокару, слишком похожа на логотип немецкой марки. Представители Adidas подали официальное возражение по этому поводу, пишет motor.ru.


Логотип Adidas (слева) и предыдущий логотип Tesla Model 3 (справа)

В документах указано, что Adidas использует логотип с тремя полосками с 1952 года. Производитель одежды отметил в заявлении, что логотип электрокара Model 3 является «идентичным или очень похожим» на эмблему немецкой компании.

Как пишет Geek Wire, американский производитель электромобилей отреагировал на жалобу и изменил эмблему модели с трех горизонтальных полосок на цифру «3». Факт того, что в логотипе новинки будет использоваться цифра, а не три полоски, в Twitter подтвердил и глава Tesla Илон Маск.


Старый и новый логотипы Tesla Model 3

Первые товарные экземпляры Tesla Model 3 появятся не раньше конца 2018 года. При этом предсерийный прототип электромобиля был показан в апреле 2016 года. Накануне стало известно том, что на самом маленьком электрокаре «Теслы» не будет использоваться батарея емкостью 100 киловатт-часов, так как этого не позволяет колесная база.

 
 
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Американский производитель электромобилей отреагировал на жалобу и изменил логотип модели.

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