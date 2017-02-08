Как сообщил в четверг министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, МЧС в кратчайшие сроки выполнило поручение президента Беларуси Александра Лукашенко по минимизации проверок со стороны госорганов на малых и средних предприятиях.

Радио Sputnik Беларусь обратилось за комментариями официальному представителю Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Виталию Новицкому.



© Sputnik / Виктор Толочко Поручение президента по проверкам бизнеса МЧС выполнило за 6 дней

"Речь идет о проверках, которые включены в координационный план (план размещен на сайте Комитета государственного контроля), где указаны объекты малого и среднего бизнеса, включенные в план 1 полугодия, у них проверки проводиться не будут. А если проверка происходит в настоящее время, то закончится она максимально быстро", — сообщил Новицкий.

Он также отметил, что можно с уверенность говорить о том, что надзорная деятельность трансформируется в профилактическую, но это не исключает ответственности руководителей предприятий за противопожарную и иную безопасность объектов и сотрудников.

" Поводом по которому наш инспектор может появиться на объекте малого и среднего бизнеса может быть не анонимное обращение гражданина о том, что есть нарушение безопасности, или если сам руководитель предприятия захочет убедиться в том, что все делает правильно, что его работники защищены, тогда он может пригласить инспектора, причем совершенно бесплатно, в рамках работы с населением", — сообщил Новицкий.

Комментарии официального представителя МЧС Беларуси — в аудиозаписи Sputnik Беларусь.