фото: klops.ru

Издательство Look at Media весной запустит по франшизе издание The Village в Украине и в Беларуси, а позже — в Казахстане. Об этом говорится в сообщении The Village.

В Беларуси The Village будет выходить на двух языках — белорусском и русском, но состав редакции пока не определен, пишет nn.by .

По словам соучредителя Look At Media Андрея Амётава, все местные редакции The Village будут работать независимо от московского офиса LAM, однако они будут придерживаться формата и тем издания. «Монетизация будет смешанной: классическая медийная реклама, спецпроекты и нативная реклама. В структуре доходов будет паритет этих источников», — добавил он. Зарабатывать LAM планирует за счет процента от оборота местных франшиз.