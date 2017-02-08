Бесконтактные автомойки самообслуживания уже давно пользуются популярностью у автолюбителей. Работают они и в морозы. Но как выглядит мойка авто при -18, — выяснила съемочная группа TUT.BY.

На автомойке очереди. Мы оплатили одному из водителей мойку и сняли видео о том, как моментально застывает на кузове и обычная вода и активный шампунь.

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