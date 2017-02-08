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Награда НОК Беларуси – у радио Sputnik Беларусь

09.02.2017 18:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Конкурс, объявленный НОК Беларуси в год 25-летия Комитета совместно с "Белорусской ассоциацией спортивной прессы" по инициативе постоянной комиссии НОК Беларуси по СМИ, ставил своей целью объединение усилий белорусских журналистов в деле пропаганды олимпийских идеалов, освещение хода подготовки и участия спортсменов в XXХI летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, а также установление более тесного сотрудничества НОК Беларуси со средствами массовой информации страны.

В состав конкурсного жюри вошли представители Национального олимпийского комитета Беларуси, включая первого вице-президента НОК Максима Рыженкова, а также именитые спортсмены, среди которых чемпионка Олимпийских игр-1972 в Мюнхене по спортивной гимнастике Антонина Кошель.

Награда НОК Беларуси – у радио Sputnik Беларусь
© Sputnik/ Владимир Нестерович, Сергей Пушкин
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Все предоставленные на конкурс работы оценивались жюри в двух категориях и 15 номинациях. Среди участников конкурса были ведущие СМИ Беларуси, включая Агентство телевизионных новостей Белтелерадиокомпании, Первый канал белорусского радио, "БелТА", общественно-политическую газету "СБ Беларусь сегодня", издание "Спортивная панорама" и другие.

С приветственным словом к журналистам и гостям церемонии обратились вице-президент НОК Максим Рыженков, министр спорта и туризма Александр Шамко, и министр информации нашей страны Лилия Ананич. Они также приняли участие в церемонии награждения в номинациях.

Радио Sputnik Беларусь получило награду в номинации "За цикл радиопередач по освещению 25-летнего юбилея Национального Олимпийского комитета Беларуси". Также состоялось вручение наград НОК Беларуси журналистам и представителям СМИ, внесшим вклад в развитие олимпийского движения в нашей стране.

Sputnik Беларусь начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на белорусском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Интернет-портал агентства входит в ТОП-10 ведущих национальных СМИ страны.* Sputnik Беларусь является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

 

*по данным Gemius за октябрь-ноябрь 2016 года.

 
Теги: Новости
 
 
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