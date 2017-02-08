



Москва не вернется к прежним объемам поддержки белорусской власти, значит, к следующим президентским выборам режим придет весьма ослабленным.

В дискуссии «Беларусь 2019: положение страны и политических акторов», организованной проектом Belarus Security Blog, эксперты попытались спрогнозировать развитие внутренней и внешнеполитической ситуации для белорусского государства, пишет Thinktanks.by .

«В настоящий момент мы переживаем новый этап развития белорусско-российских отношений. Мы видим, что Москва фактически снимает Минск с довольствия, белорусская экономическая модель, которую называют уникальной, оказалась уникальной по своей тупиковости, - отметил координатор проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников. - На самом деле кризисные явления в нашей экономике начались еще 10 лет назад, но все эти годы они купировались масштабной российской поддержкой. И вот сейчас Москва меняет стратегию поведения и поддержки больше, по крайней мере в прежнем объеме, не будет». По мнению Андрея Поротникова, из-за снижения кремлевской подпитки «к следующим президентским выборам режим придет в значительно ослабленном состоянии, что предполагает два варианта развития ситуации». «Вариант первый: возврат к репрессивным практикам, тем более, что весь репрессивный механизм сохранен неизменным. Вариант второй: режим попытается найти себе новых партнеров и как-то договориться с политическими организациями. Поэтому очень важно, чтобы к 2020 году политические организации подошли во всеоружии, готовыми и демонстрирующими положительную динамику развития», - считает руководитель Belarus Security Blog.

Политолог Сергей Николюк уверен, что в Беларуси уже наблюдается революционный процесс. «Первая часть революции — это этический этап, который заключается, скажем так, в грехопадении власти, то есть был царь-батюшка, а потом превратился в главного врага, - пояснил политолог. - К сожалению, мы не имеем всей необходимой социологии после прекращения работы НИСЭПИ, мы не знаем точно, каков рейтинг Лукашенко, но, думаю, не ниже 25%. Это достаточно высокий рейтинг, но процесс этического этапа уже идет, хотя идти ему еще достаточно долго».

«Следующий этап революции — организационный. И мы его наблюдаем каждый день: власть давно уже не может принять и довести до конца ни одного решения, связанного с развитием. Да, сменить одну персону на другую, она может, устроить разнос в сфере, например, деревообработки тоже может, но не может решить ни одной задачи развития», - сказал Сергей Николюк.

«Важный этап кризиса или революции — идеологический, - напомнил политолог. - В обществе появляется потребность в альтернативе. Беларусь — расколотое общество, в стране всегда были сторонники иного пути — процентов 20-30, но есть и большинство, для которого сейчас альтернатива даже и не формируется. Они могут жаловаться на власть — но это не формирование альтернативы». Политического кризиса, в результате которого и происходит взрыв, пока, по мнению Николюка, не наблюдается. «Настроения в обществе сейчас достаточно стабильны. Но в критической ситуации может быть все совсем не так», - отметил политолог. А критическое состояние в Беларуси, по его мнению, может возникнуть хотя бы из-за резкого скачка доллара, курс которого «власти пока удается удерживать».

Политолог-международник Андрей Федоров отметает саму возможность появления угрозы для безопасности Беларуси со стороны Запада и наоборот. «Но, к сожалению, Беларусь — не совсем субъект международной деятельности, она находится под большим влиянием России, поэтому тут много чего зависит от развития отношений между Россией и Западом. Первый вариант: взаимоотношения остаются плохими или портятся еще больше. В этом случае Москва будет значительно более сильно давить на Беларусь, чтобы та подтвердила свой статус союзника. Честно говоря, я не вижу тут возможностей для сопротивления Беларуси напору Москвы. И власти, и значительная часть населения будет вести себя как «тутэйшыя», - считает Федоров. - Второй вариант: значительное улучшение отношений с Москвой. Тогда, учитывая идею руководства России о восстановлении империи, Кремль будет вести себя тут, как захочет». Поэтому, как убежден политолог, «наилучшим для нас вариантом видится сохранение статус-кво, Беларуси выгодно, чтобы отношения России и Запада не ухудшались, но и резко не улучшались».