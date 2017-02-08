Инциденты с участием Мартена Фуркада в ходе и после финиша смешанной эстафеты, открывавшей чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене, вызвали негативную реакцию со стороны российского комментатора Дмитрия Губерниева и лидера российской команды Антона Шипулина.



Мартен Фуркад. Фото: biathlonworld.com

В жаркой схватке за серебро Мартен Фуркад на финише обошел россиянина Антона Шипулина. При этом при передаче эстафеты после третьего этапа, когда завершивший свой отрезок россиянин Александр Логинов не особо торопился освободить коридор, случилось столкновение. Мартен Фуркад слегка наступил Логинову на лыжу (однозначно сложно судить, умышленно это было или нет), после чего россиянин упал. Впрочем, его сменщик Антон Шипулин к тому моменту эстафету уже принял, и на результатах гонки это отразиться не могло.

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Пикантность ситуации в том, что Фуркад очень болезненно воспринял возвращение в биатлон отбывшего допинговую дисквалификацию Логинова и неоднократно нелицеприятно высказывался в его адрес.

После гонки Фуркад извинился перед камерой российской съемочной группы «Матч ТВ», заявив, что насупил на лыжу Логинову неумышленно.

Однако российские биатлонисты Александр Логинов и Антон Шипулин не подали руки Фуркаду, который, в свою очередь, демонстративно покинул пьедестал в момент подъема на него российской команды. Впрочем, президент IBU Андерс Бессеберг вернул француза на церемонию.

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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев гневно отреагировал на поведение Мартена Фуркада.

— Фуркад, запомни — ты свинья! Я прошу всех передать Фуркаду, что русский комментатор назвал его свиньей. Фуркад — ты свинья.

Антон Шипулин в интервью «Матч ТВ» заявил, что потерял уважение к Фуркаду как к человеку, предъявив к нему претензии еще и по поводу тактики француза на финише гонки, когда тот перекрыл россиянину коридор в контактной борьбе за серебро смешанной эстафеты.

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— После сегодняшней гонки я полностью потерял уважение к Мартену Фуркаду. Ценю его как спортсмена, он очень сильный. Но с человеческой точки зрения ведет себя очень некрасиво. Видно было, что при передаче эстафеты он сбил Александра специально. И, во-вторых, как он себя вел на финише. Если ты считаешь себя сильным спортсменом, то должен разбираться по-честному, а не закрывать коридор. Может быть, это было сделано и по правилам, но я бы на его месте так не поступил.

— Ты видел инцидент между Фуркадом и Логиновым при передаче эстафеты? Ты ведь уже впереди ехал.

— Мне рассказали на финише. Но мне достаточно того, как он вел себя на трассе сегодня, — сказал Антон Шипулин.