Главный тренер сборной Беларуси по биатлону Юрий Альберс из-за проблем со здоровьем покинул расположение команды, находящейся на чемпионате мира в Хохфильцене, сообщает « Биатлон online ».



Юрий Альберс. Фото: Владимир Нестерович, mst.by

— В четверг утром был вынужден уехать домой главный тренер нашей команды Юрий Альберс. Уже в понедельник Юрий Юрьевич почувствовал недомогание. Он мужественно терпел болевые волны, но работать на постоянных обезболивающих уколах невозможно и просто опасно. Более того, Альберс и так сделал больше, чем от него можно было требовать в той ситуации, когда биатлон уходит на второй план.

Официальный комментарий, который дал генеральный секретарь Анатолий Стромский звучал следующим образом: «Юрий Юрьевич был вынужден уехать из Хохфильцена ввиду необходимости оперативного медицинского обследования и возможной госпитализации», — говорится в сообщении « Биатлон online ».

Напомним, что в стартовой гонке чемпионата мира команда Беларуси, выступавшая уже без присмотра наставника, заняла 22-е место в смешанной эстафете.