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11-кратный чемпион мира Виталий Гурков возвращен в штат сборной Беларуси по муай-тай
11-кратный чемпион мира Виталий Гурков возвращен в штат сборной Беларуси по муай-тай и готовится выступать на домашнем чемпионате мира-2017, который пройдет 3−12 мая в Минске.
— Принят в ряды националной команды и буду защищать честь Родины и белорусского Muay Thai на домашнем чемпионате мира. Спасибо министру спорта Александру Игоревичу Шамко за поддержку. Особая благодарность Александру Ивановичу Барауле, Юрию Хаджимуратовичу Караеву, а также моему тренерскому штабу — Дмитрию Борисовичу Пясецкому и Константину Михайловичу Маханькову. Наша возьме! — написал Виталий Гурков на своей странице в
Напомним, что в мае 2016 года выступление Виталия Гуркова на чемпионате мира в Швеции
Тогда болельщики на платформе «
Но 4 мая стало известно, что Министерство спорта и туризма все-таки
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11-кратный чемпион мира Виталий Гурков возвращен в штат сборной Беларуси по муай-тай и готовится выступать на домашнем чемпионате мира-2017, который пройдет 3−12 мая в...
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