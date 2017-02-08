11-кратный чемпион мира Виталий Гурков возвращен в штат сборной Беларуси по муай-тай и готовится выступать на домашнем чемпионате мира-2017, который пройдет 3−12 мая в Минске.



Фото: facebook.com/gurcore

— Принят в ряды националной команды и буду защищать честь Родины и белорусского Muay Thai на домашнем чемпионате мира. Спасибо министру спорта Александру Игоревичу Шамко за поддержку. Особая благодарность Александру Ивановичу Барауле, Юрию Хаджимуратовичу Караеву, а также моему тренерскому штабу — Дмитрию Борисовичу Пясецкому и Константину Михайловичу Маханькову. Наша возьме! — написал Виталий Гурков на своей странице в Фэйсбуке .

Напомним, что в мае 2016 года выступление Виталия Гуркова на чемпионате мира в Швеции оказалось под вопросом из-за того, что с прошлго года спортсмен не продлил контракт и не числился на ставке члена национальной сборной в Министерстве спорта и туризма. Такое решение Гурков принял из-за невозможности совмещать пребывание в лагере сборной и выступления в музыкальной группе Brutto. Этот фактор осложнил финансирование его поездки на первенство планеты со стороны государства.

Тогда болельщики на платформе « Талака » в кратчайшие сроки собрали необходимую сумму денег.

Но 4 мая стало известно, что Министерство спорта и туризма все-таки выделило деньги для поездки многократного чемпиона мира по муай-тай Виталия Гуркова на первенство планеты. И вскоре в Швеции Виталий Гурков завоевал свой 11-й титул чемпиона мира.