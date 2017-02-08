



По словам экспертов, годовой размер рынка частных компаний в сфере бизнес-образования уменьшился до двух раз с начала кризиса в 2014 году, когда он составлял от 6,5 млн до 10,5 млн долларов.

Эти данные приводятся в новой аналитической записке "Белорусский бизнес-образование: от командной экономики к рынку", которая была опубликована Центром Острогорского.

Автор работы Рыгор Астапеня подчеркивает, что несмотря на уменьшение рынка в долларах, в белорусских рублях он остался тем же, если учитывать инфляцию и девальвацию белорусского денежной единицы.

Как отмечается в аналитической записке, на сегодняшний момент на рынке бизнес-образования доминируют четыре основных актора. Это частные компании "Бизнес-школа Института приватизации и менеджмента", Консалтинговая группа «Здесь и сейчас», «Бизнес-школа XXI век" и государственный Институт бизнеса и менеджмента технологий Белорусского государственного университета. На долю данных учреждений приходится около половины рынка провайдеров бизнес-образования.

Белорусские власти выражают заинтересованность в развитии бизнес-образования в Беларуси, о чем свидетельствует принятие в 2015 году "Концепции формирования и развития системы бизнес-образования в Республике Беларусь". Проблема только в том, что Концепция имеет чрезмерно завышенные цели, а план по ее реализации пока не выполняется. Например, остается неясным каким образом вырастет рынок бизнес-образования до 50 млн долларов к 2020 году в условиях экономической стагнации. Возможно, что планы по реализации Концепции детализируются, если возникнет Республиканский совет по развитию системы бизнес-образования. Вероятно, что это произойдет в 2017 году.

В аналитической записке отмечается, что основными проблемами в сфере бизнес-образования в Беларуси являются государственные регуляции, слабая интеграция в международное образовательное пространство и небольшое присутствие бизнес-тренеров в регионах Беларуси.

На взгляд исследователя, значительная проблема белорусских бизнес-тренеров в том, что экономический кризис в Беларуси не закончится как минимум в ближайшие несколько лет. Это означает, что спрос на большинство бизнес-школ, если и будет расти, то незначительно.

«В условиях, когда экономические стимулы роста рынка отсутствуют, белорусское правительство могло бы избавить сферу ненужных регуляции, мешающих развитию бизнес-образования, что послужило бы толчком для роста конкуренции среди бизнес-школ. От этого выигрывают не только частные школы, но и государственные, которые лишатся необходимости заполнять собственные программы к регуляции университетов или Министерство образования и получат возможность привлечения инвесторов», - говорится в документе.

В нем также отмечается, что международное сообщество может сыграть позитивную роль, поддерживая методологическое развитие бизнес-тренеров в Беларуси. В честности, зарубежные стажировки в западных бизнес-школах могли бы стать ценным уроком для бизнес-тренеров, что повысило бы качество работы преподавателей и компетенции бизнес-школ.

Также для развития бизнес-образования предлагается более широко использовать финансовую помощь международного сообщества.

«Также деньги иностранных фондов могли бы быть направлены на развитие образования в регионах Беларуси, где цена бизнес-обучения остается относительно высокой. Одновременно с улучшением образовательных программ, благодаря иностранным средствам, белорусские бизнес-процесса могли бы развивать свое присутствие в регионах, что помогло бы созданию нового управленческого класса белорусских компаний », - говорится в аналитической записке.