



По количеству мигрантов, приехавших в Татарстан из- стран СНГ в 2012-2016 годах, Беларусь заняла последнее, 10-е место.

По данным Росстата и Федеральной миграционной службы, с 2012 по 2016 год в республику официально прибыли свыше 36 тысяч человек.

В Татарстан приезжают жить, учиться и работать в основном из стран ближнего зарубежья — Узбекистана и Таджикистана. Схожая ситуация наблюдается в целом по РФ — миграционные потоки со стороны восточных соседей России питают рынок труда уже много лет, и не сильно упали даже после сократившего разницу в уровне доходов разных стран резкого скачка курса доллара.

Примечательно, что на третьем месте по численности иностранных мигрантов в Татарстан не азиатские страны, а Украина, откуда в республику в 2012-2016 годах приехало 4167 человек.

Однако в Татарстане они не остаются — из 4 167 прибывших в Татарстан за 4 года украинцев отбыли из республики 3 650 человек.

Из Беларуси в Татарстан за этот же период прибыло 273 человека, а уехало 175. То есть почти 100 наших соотечественников остались в Татарстане.





