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Беларусь попала в Топ-10 стран-поставщиков мигрантов в Татарстан
09.02.2017 23:12 — Разное | Ежедневник
По количеству мигрантов, приехавших в Татарстан из- стран СНГ в 2012-2016 годах, Беларусь заняла последнее, 10-е место.По данным Росстата и Федеральной миграционной службы, с 2012 по 2016 год в республику официально прибыли свыше 36 тысяч человек.
В Татарстан приезжают жить, учиться и работать в основном из стран ближнего зарубежья — Узбекистана и Таджикистана. Схожая ситуация наблюдается в целом по РФ — миграционные потоки со стороны восточных соседей России питают рынок труда уже много лет, и не сильно упали даже после сократившего разницу в уровне доходов разных стран резкого скачка курса доллара.
Примечательно, что на третьем месте по численности иностранных мигрантов в Татарстан не азиатские страны, а Украина, откуда в республику в 2012-2016 годах приехало 4167 человек.
Однако в Татарстане они не остаются — из 4 167 прибывших в Татарстан за 4 года украинцев отбыли из республики 3 650 человек.
Из Беларуси в Татарстан за этот же период прибыло 273 человека, а уехало 175. То есть почти 100 наших соотечественников остались в Татарстане.
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По количеству мигрантов, приехавших в Татарстан из- стран СНГ в 2012-2016 годах, Беларусь заняла последнее, 10-е место.
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