Гандболисты БГК имени Мешкова одержали домашнюю победу над венгерским «Пиком» в групповом раунде Лиги чемпионов. Это был 100-й поединок брестского клуба за всю историю выступления в еврокубковых турнирах.

БГК им. Мешкова — «Пик» — 25:23 (14:14)

БГК имени Мешкова: Пешич, Черепенько, Миятович; Рутенко (1), Ященко, Бабичев, Кулак, Криштопанс (4), Стойкович (3), Шумак, Вукич (1), Проданович, Разгор, Остроушко (3), Джамали (8), Шилович (5).

«Пик»: Сьерра, Шего; Обранович, Челльман (6), Бодо (2), Горбок (2), Зубаи, Сунайко, Балог (3), Скубе (2), Блажевич, Габер (1), Шоштарич (2), Педро Родригес (1), Банхиди, Бунтич (4).

В драматичной концовке при счете 24:23 в пользу хозяев вратарь брестчан Иван Пешич совершил важнейший сэйв и тут же снарядил партнеров в быструю контратаку, однако два подряд броска гандболистов БГК пришлись в каркас ворот, и у «Пика» мог возникнуть шанс на стремительный ответ.

Но в этот момент матч был остановлен по требованию делегата ЕГФ из Латвии Валерия Яшкина, который усмотрел у венгерской команды нарушение численного состава. Мяч был возвращен БГК, а время отмотали на несколько секунд назад, которых брестчанам хватило для того, чтобы организовать результативную атаку, похоронившую последние надежды гостей на спасение.

Брестчане взяли у «Пика» реванш за выездное поражение (22:24) и продлили свою беспроигрышную серию до 5 матчей (три предыдущих поединка БГК завершил вничью).

В другом сегодняшнем поединке в группе «В» встречаются германский «Райн Левен» взял верх над польским «Виве» - 28:25.

Пока же турнирное положение в группе «В» таково:

1. «Виве» (Польша) — 14 очков (10 игр)

2. «Райн Левен» (Германия) — 13 (10)

2. «Пик» (Венгрия) — 13 (10)

4. «Вардар» (Македония) — 12 (9)

5. БГК имени Мешкова (Беларусь) — 11 (10)

6. «Целе» (Словения) — 5 (9)

7. «Загреб» (Хорватия) — 4 (9)

7. «Кристианстад» (Дания) — 4 (9).

В плей-офф выходят 6 лучших команд группы.

БГК следующий матч проведет 18 февраля дома против словенского «Целе».