В декабре 2016-го оборот внешней торговли сильно вырос, в денежном выражении, впервые за 2 года превзойдя объем соответствующего месяца предыдущего года: внешняя торговля, наконец, перестала падать в долларах и начала расти в формате «год к году». Главный фактор этого - ценовой: в начале года было стоимостное «дно», к концу 2016-го нефть и другие товары заметно подорожали. Поэтому уже в течение 2016-го была заметна тенденция роста внешнего оборота.

Однако это не повлияло на улучшение результата внешней торговли: совокупное, по товарам и услугам, месячное сальдо в декабре стало рекордно минусовым за последние 13 месяцев, и определило общий, итоговый за 2016-й год, «минус». Предыдущий, 2015-й год, закончился с небольшим «плюсом», так что результат внешней торговли 2016-го оказался хуже.

Но, все же, отрицательное сальдо 2016-го сложилось совсем небольшим, всего лишь $-50 млн, и в сравнении с многими предыдущими годами, когда «минус» исчислялся миллиардами долларов, можно сказать, что внешняя торговля сейчас сбалансирована.

Оборот внешней торговли

Оборот внешней торговли (экспорт плюс импорт товаров и услуг) в декабре 2016-го года составил $5,727 млрд, довольно сильно (на $587млн, +11,4%) увеличившись с ноября, что, впрочем, традиционное сезонное явление, и стал рекордным в ушедшем году. Но впервые за 2 года внешнеторговый оборот превзошел прошлогодний объем соответствующего месяца – декабря 2015-го: в отчетном месяце он стал больше, чем ровно год назад, на 4,0%. До этого момента 24 месяца подряд отмечалось падение объемов внешней торговли в формате «год к году».

Но общая тенденция падения внешней торговли в денежном выражении длилась 4 года, с 2012-го. Именно в 2012-м году был максимальный внешний оборот товаров и услуг: тогда, как раз, был зафиксирован исторически рекордный месячный объем - $9,605, в мае. Минимум же последнего времени (7-летний) был совсем недавно - в январе 2016-го: $3,845 млрд. Для сравнения, «дно» кризисного 2009-го - $3,349 млрд (в январе) – это минимум 10-летия.

Основной объем внешней торговли Беларуси – экспорт и импорт товаров (в них более 20% - это газ, нефть и нефтепродукты). В декабре доля товарного оборота составила 81,8% (от совокупного, с услугами): внешний товарооборот в отчетном месяце - $4,684 млрд, в ценах FOB.

Максимальный объем внешней торговли товарами также был в 2012-м (рекордные объемы: в марте - $8,677 млрд, в мае - $8,675 млрд), и во многом связан был с резким увеличением оборота в нефтяном секторе в связи с действием в I полугодии определенных схем при экспорте нефтепродуктов из Беларуси, которые позволяли реэкспортировать российские нефтепродукты.

Падение внешнеторгового товарооборота Беларуси с середины 2014-го связано с глобальным снижением цен на товарном рынке, особенно на нефть и нефтепродукты, газ, металлы, калийные удобрения – главные внешнеторговые товары Беларуси, а также с уменьшением емкости главного рынка белорусских товаров – российского.

То же происходило и в 2009-м, когда при мировом кризисе резко упали цены на нефть и металлы, а следом и на остальные товары. Но тогда это все быстро закончилось и полностью восстановилось через 2-3 года.

Объем внешних услуг (в которые, кроме прочего, входит трубопроводная перекачка российских нефти и газа в Европу) в совокупном обороте внешней торговли занимает небольшую часть, но с падением, в денежном выражении, товарного оборота доля услуг выросла, и в отчетном декабре составила 18,2% (несколько лет назад была около 10%).

За последние 2 года оборот внешних услуг также, как и по товарам, снизился, но совсем значительно. В отчетном месяце он составил $1,043 млрд, и это 3-й по величине объем 2016-го. Исторически же рекордный оборот внешних услуг - $1,270 млрд в июле 2013-го.

Экспорт и импорт товаров по месяцам

Экспорт товаров в декабре вырос в денежном выражении с ноября на $127 млн (+6,4%) и составил $2,095 млрд. Больше в 2016-м было только в июне. Декабрь – второй подряд месяц роста экспорта к соответствующему месяцу прошлого года В декабре 2015-го было $2,054 млрд, 2014-го - $2,440 млрд, 2013-го - $3,119 млрд, 2012-го - $3,379 млрд Таким образом, падение экспорта, начавшееся с 2013-го, прекратилось, и начался его рост, основной фактор которого - ценовой.

Импорт товаров в декабре 2016-го, также вырос с ноября, но более значительно - на $281 млн (+12,2%), до $2,589 млрд. Импорт, как и экспорт, тоже прекратил падение в формате «год к году»: в декабре 2015-го он был меньше, $2,490 млрд, в предыдущие же годы был больше: в декабре 2014-го - $3,533 млрд, 2013-го - $3,901 млрд, 2012-го - $3,986 млрд. И здесь главный фактор – ценовой: нефть и прочие сырьевые товары сейчас уже стоят дороже, в долларах, чем год назад.

Экспорт и импорт услуг по месяцам

Экспорт услуг в декабре тоже сильно вырос с ноября (на $119 млн, +22,0%), составив $0,661 млрд: декабрь стал третьим месяцем 2016-го по объему внешних услуг (после августа и сентября, в сентябре - исторический максимум, $0,750 млрд). В декабре 2015-го экспортировано услуг на $0,638 млрд - меньше, чем в отчетном месяце, то есть декабрьский экспорт 2016-го здесь также, как и в товарном секторе внешней торговли, вырос в формате «год к году». В декабре же 2014-го он был $0,738 млрд, 2013-го – $0,729 млрд, 2012-го - $0,647 млрд.

И импорт услуг в декабре вырос с предыдущего месяца (на $60 млн, +18,6%), составив $0,382 млрд, но в сравнении «год к году» он стал чуть-чуть меньше: в декабре 2015-го было $0,385 млрд. В таком же месяце 2014-го - $0,452 млрд, 2013-го - $0,460 млрд, 2012-го – $0,389 млрд.

Совокупный экспорт и импорт товаров и услуг по месяцам

Итак, в декабре выросли с ноября экспорт и товаров (на $127 млн) и услуг (на $119 млн),а значит, вырос (на $246 млн) и общий экспорт товаров и услуг, который составил в отчетном месяце $2,757 млрд, что больше, чем в прошлом, на 9,8%.

Второй месяц подряд совокупный экспорт больше в формате «год к году», к соответствующему месяцу прошлого года: в декабре 2015-го было $2,693 млрд. Но в предыдущие годы общий экспорт декабря был значительно большим: в 2014-м - $3,119 млрд, в 2013-м - $3,119 млрд, 2015-го - $3,379 млрд.

Импорт товаров и услуг в декабре вырос с ноября на $341 млн (+13,0%) - заметно больше, чем экспорт, составив $2,970 млрд. Прирост общего импорта сложился из прироста импорта товаров (на $281 млн) и прироста импорта услуг (на $60 млн).

Объем общего импорта впервые за 2,5 года превзошел объем общего импорта соответствующего месяца предыдущего года: с середины 2014-го года, за 31 месяц, это первый прирост совокупного импорта в формате «год к году» (в декабре 2015-го он составлял $2,875 млрд).

Объем декабрьского совокупного импорта в предыдущие годы, как и совокупного экспорта, был более $3 млрд: в 2014-м - $3,533 млрд, 2013-м - $3,901 млрд, 2012-м - $3,986 млрд.

Доля экспорта товаров в совокупном экспорте (товаров и услуг) из Беларуси составила в декабре 76,0%, снизившись с ноября сразу на 2,4 п.п. (было 78,4%) из-за более сильного прироста экспорта услуг.

Доля товарного импорта в общем объеме совокупного импорта в декабре – 87,1%, и здесь показатель меньше значения прошлого месяца, но не так сильно: доля товаров упала на 0,6 п.п. (в ноябре была 87,8%).

В сравнении с предыдущими годами доля товаров во внешней торговле снизилась, особенно в экспортной ее части. Это результат падения цен на внешнеторговые товары, в первую очередь, на нефть и нефтепродукты, газ, металлы, калийные удобрения.

Сальдо внешней торговли по месяцам

Как выше сказано, прирост с прошлого месяца совокупного импорта (+$341 млн) оказался в декабря больше прироста общего экспорта (+$246 млн), что означает ухудшение сальдо внешней торговли (на $95 млн).

Но ухудшилось оно только в товарном секторе: сальдо внешней торговли товарами в декабре 2016-го увеличило свое минусовое значение с ноября на $154 млн, до $-493 млн. Это наибольший месячный «минус» за последние 13 месяцев, с ноября 2015-го. Этому способствовал больший прирост в декабре импорта товаров, чем их экспорта (как выше сказано, импорт вырос с ноября на $281 млн, экспорт – на $127 млн).

Сальдо же внешних услуг, наоборот, улучшилось: и так плюсовое его значение выросло в декабре на $59 млн благодаря большему приросту экспорта услуг с прошлого месяц, чем их импорта (экспорт с ноября - +$119 млн, импорт - +$60 млн), и составило в отчетном месяце $+279 млн.

Декабрьское ухудшение в товарном секторе (минусовое сальдо в декабре выросло с ноября на $154 млн) - номинально больше улучшения в секторе услуг (плюсовое декабрьское сальдо услуг больше ноябрьского на $59 млн), что привело к тому, что совокупно, по товарам и услугам, в декабре произошло ухудшение результатов внешней торговли: и без того отрицательное сальдо увеличилось с ноября на $95 млн, и составило $-214 млн - наибольший месячный «минус» 2016-го

Минусовое сальдо внешней торговли товарами и услугами в декабре 2016-го больше, чем такое же минусовое в декабре 2015-го, то есть ухудшилось в формате «год к году». Но в сравнении с декабрьскими результатами более давних лет итог декабря 2016-го ($-214 млн) еще не самый плохой: если в декабре 2015-го «минус» был меньше ($-182 млн), то в 2014-м – намного больше ($-806 млн), как и в 2013-м ($-513 млн) и в 2012-м ($-350 млн).

А если учитывать, что включительно по 2014-й Беларусь перечисляла в бюджет России экспортную пошлину при продаже за пределы Таможенного Союза нефтепродуктов, изготовленных из беспошлинной российской нефти (внутрироссийской цены), что сильно ухудшало общий итог, то сегодняшняя ситуация выглядит еще лучше, чем в 2013-15 гг, несмотря на три пордряд минусовых месяца конца 2016-го.

С 2015-го вся пошлина поступает в бюджет Беларуси, при этом нефть поступает из России по российским ценам, без экспортных пошлин, что получается ниже мировых, что и является (наряду с такой же ситуацией по природному газу) одним из основных факторов более сбалансированной сейчас внешней торговли.

Сальдо с начала года нарастающим итогом

Между тем, 2016-й начинался нарастающим ухудшением внешней торговли товарами и услугами: начав год “плюсом”, в марте сальдо стало уже минусовым и вплоть до мая “минус” ежемесячно увеличивался. Затем тенденция переломилась на обратную и пошло ежемесячное улучшение, до сентября, достигнув пиквого в этом году “плюса”. С октября же снова все поменялось и с каждым месяцем “плюс” стал уменьшаться в размере, и в конечном итоге, в декабре сальдо вошло в “минус”, закончив на этом год. В 2015-м была похожая динамика, но сальдо ни разу не входило в минусовую зону.

Динамика нарастающего с начала года сальдо в предыдущий годы шла следующим образом.

С учетом уплаты пошлины на экспорт нефтепродуктов в российский бюджет впредыдущие годы сальдо с самого начала и до конца года наращивало свой “минус” (кроме особенных 2011-го и 2012-го).

Годовая статистика

За год, за последние 12 месяцев (на этот раз - за календарный 2016-й) оборот внешней торговли товарами и услугами в денежном выражении составил $59,57 млрд. Месяцем ранее было меньше ($59,41 млрд). И это первый с октября 2014-го прирост показателя: до этого было ежемесячное уменьшение годового объема, которое длилось 26 месяцев.

Рекордный оборот внешней торговли был в 2012-ом - $102,9 млрд, исторический максимум. «Дно» кризисного 2009-го - $52,88 млрд.

Годовой экспорт товаров и услуг в ценах FOB в отчетном периоде, в календарном 2016-м - $29,76 млрд (в т. ч. товаров - $22,98 млрд, услуг - $6,78 млрд), импорт - $29,81 млрд (из них товарный - $25,57 млрд, услуг - $4,24 млрд).

Исторически максимальное значение совокупного (товары + услуги) годового экспорта - $53,52 млрд, импорта - $49,35 млрд (с учетом уплаты экспортных пошлин рекордные общие расходы (оплата импорта + пошлина) во внешней торговле - $53,16 млрд). Все это было в 2012-ом. «Дно» 2009-го года: экспорт товаров и услуг - $23,54 млрд, импорт - $29,39 млрд.

Суммарное сальдо внешней торговли товарами и услугами в 2016-м минусовое, но сократилось до минимума, подходит к нулевому, составив всего лишь $-50 млн. В том числе по товарам – сильно минусовое ($-2,593 млрд), по услугам – сильно плюсовое ( $+2,543 млрд).

Положительное общее сальдо было только в 2012-м году, когда работала указанная выше схема экспорта нефтепродуктов. А если учесть уплаченную в бюджет России экспортную пошлину, то вообще только в короткий промежуток времени (и лишь однажды несколько месяцев назад).

Худший же результат был на стыке 2010 и 2011-го годов, когда отрицательное сальдо было порядка $9 млрд, что и вызвало валютно-финансовый кризис 2011-го. По сравнению с тем периодом сегодняшняя ситуация намного лучше - благодаря разнице импортных и экспортных цен в нефтегазовом секторе внешней торговли.

Данные - Национального Банка Беларуси, в ценах FOB (по методологии платежного баланса).