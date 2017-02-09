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Тимбилдинг по-русски: экипаж МКС будущего года учился выживать в лесу

09.02.2017 21:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Двухдневный тренинг для астронавтов по методике выживания в дикой природе состоялся в рамках подготовки к полету на МКС в 2018 году. Экипаж отрабатывал навыки выживания в случае аварийной посадки в глубоком лесу.

Тимбилдинг по-русски: экипаж МКС будущего года учился выживать в лесу
© Sputnik стрингер
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Астронавты устроили в лесу укрытие для ночевки, также нарубили дров, разожгли костер и подавали условные сигналы о своем местонахождении.

Руководитель экипажа, россиянин Сергей Прокопьев, отметил, что космонавты не только получили полезные для себя знания, но и узнали, как они могут взаимодействовать в сложных условиях — провели своего рода тимбилдинг.

 
Теги: Минск
 
 
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Космонавты "Роскосмоса" Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, а также их коллега из NASA Эндрю Фостел отработали навыки выживания при экстренной посадке в лесу. Смотрите...

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