Двухдневный тренинг для астронавтов по методике выживания в дикой природе состоялся в рамках подготовки к полету на МКС в 2018 году. Экипаж отрабатывал навыки выживания в случае аварийной посадки в глубоком лесу.



© Sputnik стрингер Фотофакт: Новицкий сделал из космоса фото ночного Минска

Астронавты устроили в лесу укрытие для ночевки, также нарубили дров, разожгли костер и подавали условные сигналы о своем местонахождении.

Руководитель экипажа, россиянин Сергей Прокопьев, отметил, что космонавты не только получили полезные для себя знания, но и узнали, как они могут взаимодействовать в сложных условиях — провели своего рода тимбилдинг.