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Украинскую фуру с 20 тоннами пинских спичек "отогревали" на Столинщине
09.02.2017 20:39 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев — Sputnik. Сотрудники милиции и жители окрестных деревень помогли дальнобойщику из Украины, чья фура вынужденно остановилась на трассе в Столинском районе, сообщил портал
© Sputnik Алексей Мальгавко
Украинский водитель вез около 20 тонн спичек из Пинска в Киев, однако по пути в сильный мороз в его машине замерзло дизельное топливо, после чего фура отказалась заводиться.
На помощь дальнобойщику пришли сотрудники Столинского РОВД, а также жители деревень Глинка и Лука, в течение двух суток пытавшиеся завести машину. Водителя отвели в здание милиции, накормили и напоили горячим чаем, а на ночлег его позвала семья одного из помогавших завести грузовик мужчин.
Украинец поблагодарил всех, кто помог ему, отметив, что и не мог подумать, что столько людей будут неравнодушны к его беде.
В свою очередь сотрудник Столинского РОВД Алексей Козуля отметил, что задача правоохранительных органов состоит в частности и в том, чтобы помогать людям в самых различных ситуациях.
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В течение двух суток неравнодушные белорусы, в том числе и милиционеры, отпаивали водителя из соседней страны горячим чаем и помогали заводить автомобиль.
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