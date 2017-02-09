МИНСК, 9 фев — Sputnik. Сотрудники милиции и жители окрестных деревень помогли дальнобойщику из Украины, чья фура вынужденно остановилась на трассе в Столинском районе, сообщил портал "Медиа Полесье" .

Украинский водитель вез около 20 тонн спичек из Пинска в Киев, однако по пути в сильный мороз в его машине замерзло дизельное топливо, после чего фура отказалась заводиться.

На помощь дальнобойщику пришли сотрудники Столинского РОВД, а также жители деревень Глинка и Лука, в течение двух суток пытавшиеся завести машину. Водителя отвели в здание милиции, накормили и напоили горячим чаем, а на ночлег его позвала семья одного из помогавших завести грузовик мужчин.

Украинец поблагодарил всех, кто помог ему, отметив, что и не мог подумать, что столько людей будут неравнодушны к его беде.

В свою очередь сотрудник Столинского РОВД Алексей Козуля отметил, что задача правоохранительных органов состоит в частности и в том, чтобы помогать людям в самых различных ситуациях.