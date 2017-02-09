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Минюст озвучил предложения по упрощению ведения бизнеса

10.02.2017 00:05 — Разное | Ежедневник  
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Минюст озвучил предложения по упрощению ведения бизнеса

Минюст подготовил предложения по упрощению условий ведения бизнеса в Беларуси, сообщил министр юстиции Олег Слижевский.

Как отметил Олег Слижевский на пресс-конференции в четверг, Беларусь в рейтинге Doing Business по такой позиции, как "Регистрация предприятий", занимает 31-е место.

Сегодня, по его словам, работа по дальнейшему улучшению бизнес-среды в стране продолжается.

«Нами были проведены консультации с экспертами Всемирного банка, изучен опыт литовских и грузинских коллег в области создания и ликвидации бизнеса. Результатом этого явилась разработка проекта нормативного правового акта,  направленного на отмену обязательного использования печати субъектами хозяйствования. Кроме того, подготовлен проект изменений декрета №1 от 2009 года "О государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования", который предусматривает дополнительные упрощения и нововведения", – сказал министр.

В свою очередь предусматривается вовлечение нотариусов в качестве посредников в процедуру государственной регистрации субъектов хозяйствования, а также возможность направления документов на ликвидацию (прекращение деятельности) субъектов хозяйствования посредством веб-портала Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

«Еще одним новшеством будет установление возможности направления информации, необходимой банкам для открытия текущего (расчетного) банковского счета  субъекту хозяйствования, посредством регистрирующего органа при прохождении процедуры его госрегистрации», – сообщил Слижевский.

По данным Минюста Беларуси, в 2016 году было зарегистрировано около 45 тыс. субъектов хозяйствования, что на 10% меньше, чем в 2015 году. На сегодняшний в ЕГР содержится информация в отношении 1,3 млн субъектов хозяйствования, из которых 411 тыс. субъектов значатся действующими.

 
 
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Минюст подготовил предложения по упрощению условий ведения бизнеса в Беларуси, сообщил министр юстиции Олег Слижевский.

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