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Цифровая могила: что случается с аккаунтами в соцсетях, когда владелец умирает
Об этом жутковато думать, но после смерти человека в Сети остается множество важной информации, связанной с ним. 42.TUT.BY собрал способы самому составить «виртуальное завещание» и выяснил, что делать с аккаунтами тех, кто уже умер.
Facebook: виртуальный «хранитель»
При жизни пользователь Facebook
При жизни пользователь может выбрать «Хранителя», который будет управлять страницей после смерти. Хранитель сможет создавать публикации и отвечать на запросы на добавление в друзья, а также менять фото профиля и обложки. Этот человек не сможет читать сообщения или что-то удалять.
Если человек уже умер, но не выбрал хранителя, можно
«Одноклассники» и «ВКонтакте»: страницу можно только удалить
В «Одноклассниках» страницу умершего
Никакие данные из аккаунта после смерти владельца соцсеть предоставлять не будет, как и менять его настройки. «Вход в профиль другого человека всегда рассматривается как нарушение правил, так как мы считаем, что необходимо защищать конфиденциальные данные наших пользователей даже в таком печальном случае», — пишет администрация сервиса.
«ВКонтакте» тоже никому не дает доступ к странице умершего. «Есть два пути: можно или удалить его страницу, или оставить ее как память для близких людей, закрыв настройками приватности для посторонних», — объясняет администрация соцсети.
В обоих случаях
Twitter
В некоторых случаях сервис
Письма с того света
Для аккаунтов Google есть сервис «
Аккаунт считается активным, пока пользователь входит, выполняет поиск в интернете или отмечается в Google Картах на Android. Если этого не происходит достаточно долго — сервис отправляет уведомление, а после выполнит «последнюю волю».
Пользователь может выбрать: полностью удалить свои данные либо передать их целиком или частично кому-то из родных или друзей. Можно заранее указать до десяти доверенных лиц, выбрать срок бездействия аккаунта и настроить автоответчик.
Если никаких четких инструкций не осталось, Google
В «политике конфиденциальности» «Яндекса» ничего
Аккаунт Mail.ru
Пароли как наследство
Можно заранее подумать о том, кто и какую информацию сможет увидеть в случае форс-мажора. Это может быть важно, если вы храните в почте рабочие документы, которые могут быть нужны коллегам, или авиабилеты, необходимые вашим попутчикам.
В менеджере паролей LastPass есть опция «
Чтобы поделиться файлами, можно воспользоваться сервисом
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42.TUT.BY собрал способы самому составить "виртуальное завещание" и выяснил, что делать с аккаунтами тех, кто уже умер.
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