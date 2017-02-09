Об этом жутковато думать, но после смерти человека в Сети остается множество важной информации, связанной с ним. 42.TUT.BY собрал способы самому составить «виртуальное завещание» и выяснил, что делать с аккаунтами тех, кто уже умер.

Facebook: виртуальный «хранитель»



Изображение: brain-magazine.fr

При жизни пользователь Facebook может установить настройки того, что должно произойти с его аккаунтом после смерти. Можно выбрать — страница удалится либо перейдет в «памятный» статус. На странице-мемориале сохранится все содержимое, но появится надпись «Светлая память».

При жизни пользователь может выбрать «Хранителя», который будет управлять страницей после смерти. Хранитель сможет создавать публикации и отвечать на запросы на добавление в друзья, а также менять фото профиля и обложки. Этот человек не сможет читать сообщения или что-то удалять.

Если человек уже умер, но не выбрал хранителя, можно обратиться к администрации Facebook напрямую. Информацию для входа администрация не предоставит, но может удалить аккаунт или перевести его в памятный статус — но толькопосле предъявления копии свидетельства о смерти.

«Одноклассники» и «ВКонтакте»: страницу можно только удалить





В «Одноклассниках» страницу умершего могут только удалить по запросу от родственников. Обратиться к администрации площадки можно по ссылке , прикрепив копию свидетельства о смерти.

Никакие данные из аккаунта после смерти владельца соцсеть предоставлять не будет, как и менять его настройки. «Вход в профиль другого человека всегда рассматривается как нарушение правил, так как мы считаем, что необходимо защищать конфиденциальные данные наших пользователей даже в таком печальном случае», — пишет администрация сервиса.

«ВКонтакте» тоже никому не дает доступ к странице умершего. «Есть два пути: можно или удалить его страницу, или оставить ее как память для близких людей, закрыв настройками приватности для посторонних», — объясняет администрация соцсети.

В обоих случаях понадобится запрос от родственников владельца страницы и копия свидетельства о его смерти. Прикрепить изображение можно прямо к вашему сообщению в поддержку.

Twitter готов только удалить учетную запись по обращению близкого родственника «с подтвержденной личностью». Для обращения к администрации сервиса понадобятся сведения о покойном и копия свидетельства о смерти.

В некоторых случаях сервис может удалить изображения и видео покойного по запросу родных. Удовлетворят запрос или нет зависит от «интереса для широкой публики». В противном случае твиты и другие материалы продолжат быть доступны всем желающим.

Письма с того света

Для аккаунтов Google есть сервис « На всякий случай », которым можно воспользоваться при жизни. Компания не упоминает о возможной смерти, но предлагает указать, что станет с вашим аккаунтом, «если вы перестанете им пользоваться».





Аккаунт считается активным, пока пользователь входит, выполняет поиск в интернете или отмечается в Google Картах на Android. Если этого не происходит достаточно долго — сервис отправляет уведомление, а после выполнит «последнюю волю».

Пользователь может выбрать: полностью удалить свои данные либо передать их целиком или частично кому-то из родных или друзей. Можно заранее указать до десяти доверенных лиц, выбрать срок бездействия аккаунта и настроить автоответчик.

Если никаких четких инструкций не осталось, Google может предоставить родным данные из аккаунта или закрыть его по запросу. Для этого им понадобятся подробные сведения о владельце аккаунта и копия свидетельства о смерти.

В «политике конфиденциальности» «Яндекса» ничего не сказано о возможности передачи данных кому-то в случае смерти пользователя. Почтовый ящик на сервисе Яндекс. Почта будет удален , если никто не пользовался им более 24 месяцев.

Аккаунт Mail.ru может автоматически исчезнуть, если им не пользовались шесть месяцев. Инструкции восстановления доступа родственниками или цифрового «душеприказчика» мы не нашли.

Пароли как наследство



Изображение: Richard Borge / behance.net

Можно заранее подумать о том, кто и какую информацию сможет увидеть в случае форс-мажора. Это может быть важно, если вы храните в почте рабочие документы, которые могут быть нужны коллегам, или авиабилеты, необходимые вашим попутчикам.

В менеджере паролей LastPass есть опция « Экстренный допуск ». Можно выбрать людей, которым вы доверяете (они тоже должны быть пользователями сервиса). В случае экстренной ситуации они смогут получить пароли в зашифрованном виде, получить доступ к вашим аккаунтам. Вы можете решить, сколько времени должно пройти до автоматической передачи пароля. Если доступ запрошен без причины, сервис даст возможность отказать через свой аккаунт.

Чтобы поделиться файлами, можно воспользоваться сервисом Testamentor . Он сработает в случае «неактивности», оговоренной заранее, — например, если вы не будете пользоваться соцсетями и реагировать на письма и SMS от сервиса на протяжении 30 дней. В этом случае «виртуальный душеприказчик» отправит определенные файлы или папки на заранее заданные адреса. Подключить сюда можно аккаунты Dropbox, Google Drive, OneDrive или Evernote.