На следующей неделе у вас и без того ожидаются траты, а значит, сейчас время экономить. AFISHA.TUT.BY прошерстила все мероприятия ближайших выходных и собрала десятку самых интересных. А главное — бюджетных.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Когда: 10, 11, 12 февраля с 10.00 до 19.00. Где: выставочный комплекс на Победителей, 14. Сколько: бесплатно.

Книжная выставка — отличный вариант провести полдня, копаясь в полках с иностранной литературой. Еще лучше — вести туда на свидание девушку. Во-первых, это бесплатно. Во-вторых, прослывете интеллигентом. В-третьих, сразу проверите подругу на адекватность. Как в том анекдоте: — Никогда не видела у тебя фоток с книгами. — Потому что я их читаю, а не фотографирую! — В смысле?

Между делом кроме книг можно полюбоваться станком, на котором теоретически мог печатать Скорина, побывать на нескольких книжных презентациях, полюбопытствовать научными опытами, попытать силы в интеллектуальных играх и далее по списку.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Когда: 10 февраля с 15.00, 11−12 февраля с 11.00. Где: «Минск-Арена». Сколько: от 3 до 10 рублей.

Если вдруг вам не особо интересен сам шорт-трек, посмотрите, что еще входит в стоимость билетов. А это и катание на коньках, и ледовый лабиринт, детские катания с помощью специальных тренажеров «Пингвин», развлечения с аниматорами, снежные горки для катания на санках-ледянках и многое другое. Всегда можно отправиться перекусить, коль утомитесь, или сделать фото на память в фотозоне.





Когда: все выходные. Где: «Пионер». Сколько: 4,5 рубля.

Режиссер картины Вим Вендерс — тот самый автор «Неба над Берлином» и «Алисы в городах». Его новая картина предельно статична, ограничена количеством персонажей, местом и временем действия, а также гиперразговорна. Все это в случае любого другого автора стало бы трещинами на ровной драматургии, но Вендерса это не коснется. Бонусом для меломанов — участие в картине Ника Кейва.





Когда: 10 февраля в 19.00. Где: книжный магазин «Сон Гоголя». Сколько: бесплатно.

Юные хипстеры-киноманы должны оживиться: Джо Данторн — автор той самой «Субмарины», книги, по которой Ричард Айоади снял одноименный фильм. Картина стала гимном юным мечтателям, не похожим на других, антиромантикам, живущим по своим правилам. Встреча с Данторном — редкая для Минска возможность пообщаться с автором книги, которая стала настольной для подростков по всему миру. А после встречи пересмотрите фильм — тогда вечер можно считать удачным.





Когда: 10−11 февраля, 19.00. Где: «Пункт», ул. Октябрьская, 23а. Сколько: бесплатно.

Помимо фильмов околоэкологической тематики организаторы предлагают поучаствовать в дискуссиях или просто послушать умных людей. В пятницу гостям покажут белорусские короткометражки из программы проекта Kinosprint. Например, роуд-муви о типичных белорусах, постапокалипсис-притча, история о браконьерстве и далее по списку. А в субботу можно будет сравнить увиденное с международным опытом: в программе короткометражки со всего мира.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда: 11−12 февраля с 10.00. Где: «Метрополь», ул. Немига, 5. Сколько: бесплатно.

Новый сезон «Большого модного маркета», а это значит, что уйти без обновки не получится. Одежда, обувь, аксессуары и предметы интерьера, сувениры и другая милая мелочовка — и себе присмотреть, и другу подарок прикупить. В перерывах по традиции можно заглянуть перекусить или согреться горячим кофе. Главное помните: важен не подарок, а внимание. А вот вам без новой сумочки — никуда.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: 11−12 февраля, с 10.45. Где: «Чижовка-Арена». Сколько: около 10 рублей.

Кубок Федерации — то же самое, что Кубок Дэвиса, только среди теннисисток. А это значит, шума и стонов будет больше. Кроме того, ближайшие соревнования у женщин — выступления в мировой группе, что добавляет играм значимости. Наша команда выйдет на корт против сборной Нидерландов, и если в вас присутствует спортивный азарт и патриотический запал, милости просим на трибуны.



Чемпионат Беларуси по сноуборду в Силичах. Фото: Павел Поташников, strenger.livejournal.com

Когда: 11 февраля с 12.00. Где: «Логойск». Сколько: бесплатно.

Если вас всегда привлекали сноубордисты, но вы все еще не стали на доску, айда в «Логойск». Там в ближайшие выходные пройдет фестиваль, который разбудит в вас ярого фаната экстремального спорта. В программе: соревнования профессионалов, выставка спортивного инвентаря, детская зона, площадка с мастер-классами, фуд-корт (ну не в Минск же ехать подкрепиться, право слово) и сцена с диджеями и хип-хоп-командами. Для тех же, кто со сноубордом на "ты", будет организована сервисная зона с консультациями по апгрейду доски, по тюнингу, оклейке ну или просто с раздачей стикеров.



Фото: Иван Дечканец, TUT.BY

Когда: 11 февраля, 16.00. Где: «Крэзи Хорсе», пр-т Партизанский, 2/1 Сколько: от 6 до 12 рублей за встречу.

Вы и представить себе не можете, сколько в одном только Минске баттл-рэперов. Мы сами не представляли, пока не сходили и не увидели всех живьем. Впрочем, если ни про Slovo, ни про Versus вы слыхом не слыхивали, со спокойной совестью листайте дальше. Зато если видели хотя бы один (уж Оксимирона-то наверняка!), загляните на огонек в минский филиал Slovo.

Во-первых, большинство участников крайне актуально шутит (мы, конечно, смеемся над шутками про маму Галата, но куда интереснее над своими — скажем, про деноминацию). Во-вторых, здесь кто-то даже умудряется ритмично читать. Ну и есть даже те, кто помнит слова без листика. И, наконец, выберете своего фаворита, чтобы следить за его успехами в дальнейшем.



Кадр из фильма «Беспечный ездок»

Когда: 11 февраля, 19.00. Где: кафе «Утопия 60» ул. Ленина, 9. Сколько: бесплатно.

Полвека с лишним назад — до «Битлз», Вьетнама, джинсовых клешей, Вудстока и «Беспечного ездока» — именно в кофейнях Сан-Франциско и Нью-Йорка делалась новая культура звука. Керуак, Мингус, Корсо, Гиллеспи, Гинзберг синхронизировали дерзкий вербальный ряд с ломаным битом джаза. Так и родилось явление Beat Café, которое впрочем так и не дошло до Беларуси.

Ладно, дошло, только десятилетия спустя. В субботу у минчан будет шанс посмотреть и послушать, что же это такое. В программе авторские тексты культуролога и киноаналитика Максима Жбанкова (live подкаст «Минск, город минус. Хроники стихийного урбаниста») и стихийный джаз. Автор обещает свести счеты с родной столицей и объяснить, как здесь жить.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда: 12 февраля в 12.00. Где: «ЦЭХ». Сколько: бесплатно.

Еще одно бесплатное мероприятие с перспективой инвестирования. Барахолка Open шкаф — это большой маркет уже использованных вещей, среди которых, впрочем, находятся настоящие сокровища — аккурат как на любом блошином рынке Европы. По традиции гостей ждет оживленная торговля, почетные диск-жокеи, фуд-корт и приятная атмосфера. За все остальное веселье в ответе исключительно ваш кошелек — захотите вы порадовать себя обновками или придете просто поглазеть.