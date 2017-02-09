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В Минске из-за ДТП парализовано движение трамваев

10.02.2017 08:19 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 10 февраля, около 08.00, на пересечении улицы Орловской со Старовиленским трактом. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Центрального района Анастасия Редько.


Фото: ГАИ Центрального района

Из-за ДТП движение транспорта по улице Орловской в направлении площади Бангалор серьезно затруднено. Движение трамваев парализовано в обе стороны.

Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее планировать маршрут с учетом этой информации.

(Будет дополнено.)

 
 
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Также серьезно затруднено движение транспорта по улице Орловской в направлении площади Бангалор.

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