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В Минске из-за ДТП парализовано движение трамваев
Авария произошла 10 февраля, около 08.00, на пересечении улицы Орловской со Старовиленским трактом. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Центрального района Анастасия Редько.
Из-за ДТП движение транспорта по улице Орловской в направлении площади Бангалор серьезно затруднено. Движение трамваев парализовано в обе стороны.
Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее планировать маршрут с учетом этой информации.
(Будет дополнено.)
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Также серьезно затруднено движение транспорта по улице Орловской в направлении площади Бангалор.
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